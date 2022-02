Ernesto fue asesinado durante un asalto, en su negocio y no como producto de un ajuste de cuenta como se rumora

Redacción

Apaseo el Grande.- Apenas este año había puesto su tortillería y le faltaban cinco días para ver nacer a su tercer hijo cuando Ernesto Alonso De La Torre Muro, fue asesinado en un asalto en la ciudad de Apaseo el Grande.

Su homicidio ha sorprendido y conmocionado a muchos. Su muerte, producto de un asalto ocurrido la noche del miércoles 16 de febrero en la calle Juan Oliveros que es la entrada a El Cerrito.

Mediante redes sociales, Gisela De La Torre quien se identificó como hermana de la víctima relató que esa noche, dos sujetos se escondieron en el panteón frente a la tortillería de su hermano y esperaron a que cerrara su negocio para atacarlo. No se explicó cómo fue el asalto, pero Ernesto fue baleado y herido de muerte, acto seguido, los delincuentes huyeron supuestamente por el mismo panteón.

Ver nota: Tigre de Apaseo está maltrecho, hambriento y trae collar, revela alcalde

Foto: especial

Gisela, pidió limpiar el nombre de su hermano quien era padre de dos hijos y un tercero que ya no pudo conocer, pues dijo, son parte de una familia de tortilleros que por años ha trabajado en Apaseo y mucha gente los conoce.

Aseguró que no fue una ejecución ni hubo un mensaje criminal, como se ha rumorado ante ciudadanos. Aclaró que no fue sino un asalto tal cual ha ocurrido muchas veces en esta calle, en la que los delincuentes han aprovechado la oscuridad de la zona y la facilidad para huir por el panteón.

Foto: especial

Así, Gisela pido iluminación para esta calle, cámaras de videovigilancia y levantar la bardas del panteón para que no se tan fácil para los delincuentes entrar y salir del lugar, la mujer dijo que no pide justicia, pues no cree en el sistema que la imparte, pero sí quiere limpiar el nombre de su familiar.

Lea también: Comunidades votarán por sus nuevos delegados en Apaseo el Grande

MS