Érick Francisco desolló a Ingrid frente a su hijo autista 

Ciudad de México.- El ingeniero civil, Érick Francisco N., apuñaló a su novia Ingrid, la desolló, para luego arrojar parte de sus órganos por el inodoro y el drenaje de la calle, todo ante la mirada de su propio hijo.

La pelea en la que la vida de la joven de 25 años perdió la vida, no era la primera que entre la víctima y el feminicida. En el edificio de la colonia Vallejo, en donde él vivía, se sabía que el hombre de 46 años solía agredir con insultos y golpes a Ingrid Escamilla.

En 2019 ella había interpuesto denuncia por violencia ante la entonces procuraduría capitalina, pero el trámite solo quedó en un archivo ya que Ingrid no siguió el proceso legal y decidió darle una segunda oportunidad a la relación de 5 años que tenía con su agresor.

Sin embargo esa noche la violencia llegó al límite, cuando la joven le reclamó a Francisco por pasarse toda la tarde tomando con sus amigos.

Las declaraciones

Durante el interrogatorio policíaco realizado a Érick Francisco, quien aparece en un video con el dorso ensangrentado y la cabeza vendada, relató que esa noche su esposa tomó un cuchillo de la cocina y le dijo: “Te voy a matar”.

“Le digo ‘pues mátame de una vez’, veo que saca el cuchillo y le digo, ‘de una vez’ (…), fue cuando primero como que lo enterró y le digo ‘dale más fuerte de una vez’ y luego me pegó como dos veces más”, refirió el sujeto.

Al interior de la patrulla, donde fue captado el video, contestó al policía que después de las agresiones le arrebató el cuchillo y le dijo: “Si tú no me matas, yo sí te voy a matar”, al tiempo que se lo clavó en varias ocasiones en el cuello. Y declara que si la destazó fue porque no quería que nadie se diera cuenta por vergüenza y miedo.

El feminicida utilizó un cuchillo de cocina para arrancarle la piel desde la cabeza hasta las rodillas y luego quitarle varios órganos del cuerpo que arrojó primero por la taza del baño y con lo que terminó tapando el drenaje.

Luego con una bolsa de tela color verde salió de su casa a depositar más restos en el drenaje de la calle Tamagno, de la colonia Vallejo en Gustavo A. Madero.

Llama a su exesposa para que vaya por el menor

Luego de todo esto, llamó a su exesposa pidiéndole que recogiera a su hijo de 15 años, quien fue testigo de los hechos, pues “había matado a Ingrid”.

Ayer por la tarde, una hermana de la víctima se presentó a reclamar el cuerpo ante la Fiscalía General de Justicia, donde manifestó que Ingrid sufría constantemente de violencia intrafamiliar.

*Con información de El Universal

