“Eres más tóxica que el coronavirus”, le grita joven a su novia

Redacción

Estados Unidos. – Una grabación que se dio durante unos ejercicios de la OTAN se ha hecho viral puesto que muestra cómo un proyectil lanzado contra un tanque es derribado por un objeto no identificado por lo que no logra dar con el blanco. Esto ha desatado un sinfín de teorías.

Muchos dicen que tal objeto es un ave pues, según los internautas, dicen que parece aletear mientras se desplaza por los cielos; aunque otros, los menos, dicen que es solo otro misil que se disparó de forma simultánea.

El video es desde el punto de mira del atacante en un polígono militar. Los usuarios de Twitter ya comenzaron a hacer teorías alocadas pero la cuenta de Baltic Security asegura que se trata de un misil en efecto.

¿Qué opinas tú?

.@USArmy 🇺🇸 M2A2 Bradley Fighting Vehicle with the 2nd Armored Brigade Combat Team, @3rd_Infantry fires a #BGM71 TOW (Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided) missile on Mielno Range, Drawsko Pomorskie Training Area #DPTA, Poland 🇵🇱 in support of #DEFENDEREurope 20. pic.twitter.com/cxwTOiAN83

— Baltic Security (@balt_security) April 26, 2020