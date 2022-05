Erando Bermúdez senador del PAN comentó que gustaría ser candidato a la gubernatura de Guanajuato, pues dijo su trabajo lo respalda

Luis Telles

Valle de Santiago .-El senador panista, Erandi Bermúdez, dejó claro que sí le interesa ser el candidato a la gubernatura de Guanajuato. Sin embargo, esperará las reglas que marque su partido.

El senador creé que al final va hablar el trabajo de cada aspirante, “un trabajo que sea hecho y no tanto el que te puedan regalar una cosa u otra”. También dijo que lo que necesitan los guanajuatenses es trabajo y dar resultados, en especial temas como: seguridad, combate a la pobreza y la economía.

“Yo creo que las historias de vida de cada uno, de los que pudieran pretender, son lo que tendría que determinar, lo que los guanajuatenses al final del día tendrán que decidir”.

Erandi Bermúdez senador Foto: Luis Telles

Lee también: Romero Hicks se destapa como aspirante a Presidente de México en 2024

Trayectoria respalda a Erandi Bermúdez

Erandi Bermúdez dijo que no tiene ningún impedimento para participar, “estoy trabajando, lo he hecho desde distintas trincheras, como senador, presidente municipal, como diputado federal y vamos a esperar a lo que el partido defina las reglas del juego, mientras tanto estoy trabajando como senador”.

Argumentó que desde su primer cargo popular en el 2003, en el que fungió como diputado federal, hasta la fecha como senador trabaja para los 36 municipios del estado. Acción con la que seguirá hasta que inicie el proceso de selección del candidato a la gubernatura, para lo que todavía falta tiempo.

Erandi Bermúdez senador Foto: especial

“Yo al final estoy haciendo mi trabajo, tanto dentro de la sociedad, que es la que nos eligió, como dentro del partido, esperaremos nada más los tiempos; pero si hay un interés personal, claro que sí lo hay, mentiría si dijera que no…Agradezco, sí, que muchas voces me menciones, agradezco que muchos medios de comunicación, muchos actores políticos del estado de Guanajuato me mencionen, algo están viendo que me están mencionando”, dijo el senador.

Trabajo hablará por quien quiera ser candidato

Al respecto de los rumores de que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez pueda ser su competencia dijo que es una gran amiga, “Creo que, en este estado de Guanajuato, un estado de 6 millones 700 mil habitantes, todos los guanajuatenses mayores de 18 años, tienen la posibilidad de serlo. Es el cargo más honroso que cualquier guanajuatense puede tener y en ese cargo creo que todos los mayores de edad en este estado, pueden aspirar”.

En cuanto a Jesús Oviedo, actual titular de la SEDESHU, dijo que muchos pueden suponer que puede llevar ventaja, pero cree que al final va hablar el trabajo que cada quien ha hecho.

MSJP