Los equipos de fortalecimiento familiar buscarán disminuir factores de riesgo que afectan a sus integrantes

Miguel Juárez

León .- Con el objetivo de brindar atención oportuna, especializada y multidisciplinaria a familias de Guanajuato que atraviesan múltiples problemáticas sociales, los equipos de fortalecimiento familiar buscarán disminuir factores de riesgo que afectan a sus integrantes y promover su derecho a vivir en familia.

El Museo de Antropología e Historia de Guanajuato fue la sede de la presentación de los integrantes de los equipos de fortalecimiento familiar y de la entrega simbólica de un nuevo Manual de Servicio a los DIF Celaya y DIF León.

Foto: Miguel Juárez

Con una nueva metodología de intervención y acompañamiento darán atención, con una inversión anual de 1 millón 794 mil 300 pesos a por lo menos 4 familias de Guanajuato, durante un año; dicha cifra se desglosa de la siguiente forma:

No te pierdas: León: no habrá Feria de Verano, pero trabajan sobre la marcha en un festival

815 mil 520 pesos por el gasto de honorario del equipo especializado compuesto por un/a trabajadora social, un/a psicóloga y un/a abogada; 688 mil 800 por gastos de operación y 290 mil como inversión inicial para vehículo y equipo de cómputo, de acuerdo con la presentación.

Empresas y sociedad civil apoyarán

El estado absorberá el 100% de la manutención de los NNA´s hasta la mayoría de edad, según sea el caso. La inversión más de los equipos será auspiciada por organizaciones de sociedad civil y/o el sector empresarial. La idea es que, de alguna forma, adopten a una familia.

Foto: Miguel Juárez

“La percepción del DIF es la institución que quita los niños. Siempre hemos creído o nos han vendido la idea de que un niño está mejor en una casa hogar con techo y comida que en un hogar disfuncional. La mejor situación para un niño es estar con sus padres”.

La intención, en general, es que no solo la atención de los centros de asistencia del estado se reduzcan, sino que los NNA´s no se separen de sus familias en ningún momento. Han identificado la “institucionalización” no es la mejor opción.

“Un sistema de asistencia social enfocado en la problemática individual, difícilmente logrará un cambio”

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, durante su participación resaltó las reformas en materia de niñas, niños y adolescentes que se realizaron durante 2019, en el Congreso del Estado.

Te puede interesar: Alonso Limón Rode es el nuevo director de la Feria de León

Por su parte, la presidenta del DIF estatal, Adriana Ramírez Lozano compartió 3 casos familiares, donde mujeres en situaciones complejas han tenido que hacerse cargo de los menores.

Foto: Miguel Juárez

¿Cómo se llevarán a cabo las intervenciones?

Luego de la identificación de casos (fase 0), se realizará un primer contacto para generar un espacio de confianza; luego de las primeras impresiones, consentimiento y diagnostico se realizará un plan de trabajo. Posteriormente, se llevarán de 12 a 20 visitas para la ejecución donde se dará acompañamiento psicológico y legal, además de apoyo asistencial. Finalmente habrá una evaluación del plan, algunas sesiones de cierre y el establecimiento de sesiones de seguimiento. Todo esto, durante mínimo un año.