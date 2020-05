Equipo sanitizador redobla su trabajo en vía pública de zona sur de la capital

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Un total de 55 bares y cantinas de la capital se encuentran en riesgo de quiebra, luego de que el gobierno del estado les negó créditos para hacer frente a la crisis económica por la que atraviesan pues se dedican a la venta de bebidas alcohólicas, afirmó el líder de este gremio en la capital, Enrique Nieto Acevedo.

Señaló que pese a que los agremiados a la Asociación de Bares y Cantinas han acatado el cierre total de los negocios para evitar la propagación del Covid-19 lo que ha provocado una evidente afectación en su economía, han luchado por mantener la totalidad de los empleos.

“No hemos recibido ninguna ayuda, no nos dieron ningún crédito se metieron los papeles, se hizo todo y no hubo respuesta, (el crédito) fue a gobierno del estado más que nada. Que porque somos gente que vendemos vino, ese fue el motivo”, aseguró.

Por ello, manifestó que es urgente que se permita la apertura paulatina de los bares y cantinas, a partir de este momento o bien al 1 de junio.

Enrique Nieto dijo que “nos urge que nos dejen abrir, es lo que nos urge más, si ellos no pueden darnos apoyos, que nos dejen abrir, no pedimos otra cosa más que nos dejen trabajar, al parecer en León a partir de ayer o del lunes que entra empiezan a abrir con medidas precautorias, yo ayer pregunté en la Secretaría de Salud y nos dijeron que no, que hasta el 1 de junio”.

Sobre el anuncio dado por el secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel de extender una semana mas el Festival Internacional Cervantino (FIC), Enrique Nieto señaló que esto impactará de manera positiva a los prestadores de servicios turísticos.

“Todo lo que es fomentar Guanajuato es buenísimo, ya que estamos próximos a la quiebra sino aperturamos”, expresó.

LC