Envían a casa al personal del gobierno vulnerable de contraer el Covid-19

Nayeli García

Irapuato.- Al menos la mitad del personal del Gobierno Municipal de las áreas no operativas fueron enviados a sus casas por ser población vulnerable de contraer el Covid-19, comentó el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien también decidió el cierre temporal de 11 dependencias municipales.

“Es evidente que en la búsqueda de la no congregación de personas se ha tomado la decisión de cómo gran parte de personas como son los que tienen alta susceptibilidad de enfermarse o están enfermos de diabetes, e hipertensión ya se mandó a su casa y no se descarta que en próximos días se vean otras dependencias que no están teniendo la misma demanda de la ciudadanía”, señaló.

Ante el progreso del COVID-19 en nuestro estado, reforzamos medidas de prevención y control para disminuir el riesgo de transmisión. Decidimos cerrar temporalmente: Dirección General de Educación, Instituto Municipal de Cultura, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de Planeación, Instituto Municipal de Vivienda, Comisión Municipal de Deporte y Atención a la Juventud, Parque Irekua, Dirección de Turismo, Juzgado Administrativo, Oficina de Enlace a la SER, y la Oficina de Expedición de Licencias.

El resto de las dependencias y organismos trabajarán con personal mínimo para garantizar el servicio a la ciudadanía, dio a conocer el presidente municipal.

En entrevista, el alcalde comentó que las áreas operativas como Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Protección Civil, entre otras, van a seguir trabajando de manera normal.

Del resto de las dependencias se dispuso que al menos el 50% de los empleados se fueran a sus casas con goce de sueldo, como establece el decreto presidencial y como parte de los convenios que se tiene con los sindicatos.