Entregarán millones de pesos en semilla para maíz amarillo

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Enrique Candelario Cú Gutierrez, director de Protección Civil, hizo un llamado a los ciudadanos para elaborar un ‘Plan Familiar’ para estar preparados durante la temporada de lluvias; señala que se han reforzado los puntos de riesgo para evitar afectaciones.

El funcionario municipal informó que las lluvias que se han registrado hasta el momento en el municipio no han representado riesgo y no se han suscitado problemas mayores, sin embargo, no se baja la guardia ante los pronósticos climatológicos que anuncian aproximadamente 37 eventos climatológicos de los cuales serán alrededor de 10 huracanes.

Por ello hizo un llamado a los salmantinos para elaborar un Plan Familiar para estar preparados ante cualquier situación extraordinaria, sobre todo quienes viven cerca de los cauces, “lo primero es que estén al tanto de la información oficial, que mantengan sus documentos personales en bolsas de plástico, para en caso de que tuvieran que dejar sus domicilios”.

Mencionó que ya se cuenta con un albergue en caso de ser necesario, además de supervisar diariamente ríos, canales y presas, los cuales hasta el momento no representan riesgo.

Cú Gutierrez destacó que no se debe dejar a un lado la contingencia por el Covid19, por lo que más que nunca las familias deben estar bien informadas acerca de las recomendaciones que estén emitiendo las autoridades en ambos casos.

