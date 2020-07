Entregarán 3 mil 500 cubrebocas para alumnos de Santa Catarina

Roberto Lira

San Luis de la Paz.- La feria 2019 no fue licitada porque se realizó a través de un convenio de colaboración, figura jurídica que no es regulada por el Comité de Adquisiciones “por lo tanto, resulta inexacto lo difundido en la columna Divisadero, en primer lugar, porque no se violentó ninguna disposición legal y en segundo término porque es facultad del Ayuntamiento, como cuerpo colegiado, aprobar el destino de los recursos públicos, por lo que resulta tendencioso señalar que el alcalde aventó la casa por la ventana destinando 6 millones 500 mp para el evento”.

Así lo dijo el alcalde, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, tras solicitar una réplica por lo publicado en este medio. El alcalde aclaró que el Ayuntamiento acordó celebrar un convenio de colaboración con una persona física con experiencia en el ramo artístico, “al igual como se ha venido realizando en los últimos años, cuya figura jurídica no es regulada por el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato”.

Declaró que no es la primera vez que este evento se realiza al amparo de un convenio de colaboración. “En los archivos del Municipio obran diversos convenios de colaboración celebrados con personas del ramo artístico, como puede constatarse en la organización de las ferias 2016, 2017 y 2018, sin que obre alguna observación de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato” , detalló.

Insistió que al no ser un contrato de prestación de servicios, no es facultad del Comité de Adquisiciones, realizar una licitación pública, debido a que el convenio de colaboración no implica solamente la contratación de un elenco artístico, “como puede constatarse en el instrumento legal que se celebra entre el municipio y el empresario, se asumen diversas obligaciones para las partes, el cual está suscrito por el presidente municipal y secretario del Ayuntamiento, con las atribuciones conferidas en los artículos 77 fracción XIII y 128 fracción IX, de La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que les faculta para suscribir convenios y contratos a nombre y con autorización del Ayuntamiento, así como el acuerdo de sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 22 de mayo de 2019, en la que se aprobó realizar la feria en colaboración con el empresario Faustino Reséndiz Acosta”.

Explicó que aunque el municipio entregó 5.5 millones de pesos para este evento, “como puede constatarse del clausulado del convenio, se desprende que el arrendamiento y adecuación del sitio es una responsabilidad del empresario, debido a que el municipio ya no cuenta con instalaciones propias para realizar este tipo de eventos”.

Finalmente aclaró que aunque el empresario con el que se firmó el convenio fue empleado en la administración pasada y destituido, “correspondió a este Ayuntamiento dar cumplimiento a la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2017, dictada por el magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en la que determinó anular la resolución emitida por el anterior Ayuntamiento, debido a que se determinó que existieron vicios en el procedimiento administrativo sustanciado por la Contraloría Municipal”.