Entregan teléfonos celulares a estudiantes de Secundaria para que continúen sus estudios

Irapuato.- La reactivación económica por la pandemia de Covid-19, no impactó la afluencia de comensales en restaurantes locales. Miguel Hernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), informó que la afluencia de clientes aumentó entre 10 y 15%, la mitad de los consumos se realiza con los sistemas entrega a domicilio o pick up.

Hace unas semanas el semáforo estatal para la reactivación económica cambio de rojo a naranja, lo que implica la apertura de algunos sectores como el restaurantero que puede ofrecer servicio presencial con el protocolo sanitaria y una capacidad del 50% de su infraestructura física. Con ello se espera un aumento considerable en los ingresos de restaurantes locales, pero no fue así.

“Se han mantenido -los ingresos- todavía no ha habido un cambio sustancial un incremento por llamarlo de alguna forma, todavía la movilidad de las personas no está al 100% a pesar de que ya tenemos el cambio de semáforo todavía la gente sigue manteniendo en casa, no tenemos aún ese incremento tan esperado de manera presencial con esta modificación del 50% de capacidad, yo creo que tenemos alrededor del 5 a 10% más o menos en afluencia de comensales”, dijo Miguel Hernández, presidente de Canirac.

Comentó que el 50% de los consumos que realizan los socios afiliados a la Cámara, se realizan con entrega a domicilio o pick up, pues una buena parte de la población sigue el distanciamiento social que les impide salir de sus hogares a degustar los alimentos.

En Irapuato la industria restaurantera genera al menos 4 mil empleos directos, pese a que el sector estuvo inactivo algunas semanas para prevenir contagios por Coronavirus, Miguel Hernández, confirmó que hasta el momento no han registrado despidos.

“Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de despidos, se ha tratado de mantener toda la plantilla laboral primeramente con la población vulnerable como pueden ser mujeres embarazadas, adultos mayores, se optó porque regresaran a casa y ahora con el cambio de semáforo se va a impulsar integrar este personal hemos tratado de este fortalecer con los créditos por ejemplo de Fondos Guanajuato para el pago de la plantilla laboral”.