Entregan nuevos uniformes a agentes viales para distinguirlos de policía

Salamanca.- Cambian de uniformes los elementos de vialidad a color caqui como parte de los compromisos que anunció el municipio luego de la muerte de los seis agentes viales el pasado primero de junio, quienes portaban uniformes azules con la leyenda de policías viales que era el que utilizaban cuando la corporación se habían integrado a la seguridad pública.

A partir de esta semana los elementos Tránsito y Vialidad regresaron al clásico uniforme caqui con blanco con lo que a decir por ellos, se sienten un poco más seguros en sus funciones al distinguirse entre el azul de los elementos de policía, “tal vez no nos brinde la tranquilidad al cien por ciento porque si nos ha marcado lo que les pasó a los compañeros, pero si nos sentimos un poco más seguros”, señaló uno de los elementos que se reservó su identidad.

Al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, Guillermo Maldonado Hernández, informó que desde hace una semana se les entregaron dos pares de zapatos, pantalones, gorra, camisolas y una moscoba a cada uno de los agentes viales de los cuales se reservó el número de agentes así como el monto de lo invertido en la compra de los uniformes.

“Este es uno de los compromisos que está cumpliendo el municipio con la corporación, los uniformes en colores caqui y blanco que habían utilizado hace algunos años, con ello se les da identidad y con la recién publicación del nuevo reglamento de la corporación, queda clara y de manera puntual cuáles son sus funciones, separados totalmente de una policía preventiva de la que hoy tenemos la representación del Mando Único”.

Guillermo Maldonado Hernández mencionó que queda pendiente la rotulación de las unidades asignadas a la corporación a los mismos colores del uniforme por falta de presupuesto; sin embargo, ya se trabaja en ello y hasta el momento ninguna tiene la leyenda de policías viales.

Por otro lado, destacó la utilización de chalecos antibalas que comenzaron a utilizar los agentes después de la muerte de sus compañeros, los cuales dijo, son de manera opcional y algunos de ellos prefieren no utilizarlo, para ello firman una responsiva donde especifican que no es su deseo utilizarlos, “el municipio cuenta con los chalecos suficientes para ellos, pero no todos quieren portarlos y no podemos obligarlos”, mencionó.