Entregan material para prevenir contagios en Mercado Morelos

Celaya. – Con el fin de evitar más contagios de coronavirus en los centros de abasto, se hizo la entrega de cubrebocas, caretas, lavamanos y artículos de sanidad en el Mercado Morelos.

Esto en un esfuerzo conjunto entre el Municipio y Estado por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico y la empresa Whirlpool.

Fue la presidenta Elvira Paniagua quien fue la mañana de este jueves a entregar estos objetos destinados para los visitantes y locatarios.

Ella dijo: “Esta es una entrega muy importante para detener esta situación que estamos viviendo. La realidad de las cosas es que no podemos parar porque la vida sigue aún con esta pandemia que no ha sido y no será sencilla. Hoy el compromiso es mayor, debemos tener todos los cuidados, les pedimos de manera consciente que utilicemos nuestro cubre bocas, que hoy nos puede marcar una diferencia entre la vida y la muerte”.

Los artículos consisten en: dos mil cubrebocas, 350 caretas de protecciónn Whirlpool, dos lava manos, jabón, cloro, desinfectante, guantes y otros artículos.

Ella destacó también que desde el principio de la contingencia los mercados no se han dilatado en prevención de contagios masivos a través de medidas preventivas.

En la entrega estuvo el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Mauricio Usabiaga; el director de Whirlpool, Sergio Colín y el presidente de la directiva del mercado Morelos, Enrique Martínez.

