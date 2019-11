Entregan ganado a ganaderos jaralenses

Beneficiaron a 10 comunidades del municipio, para fortalecer su economía familiar

Jaral del Progreso.-A través del programa Fomento Ganadero, autoridades municipales y de la SDAyR, realizaron la entrega de 50 paquetes de seis borregas cada uno, a igual número de beneficiarios de las 10 comunidades del municipio, para fortalecer su economía familiar.

El Presidente Municipal, José Alberto Vargas Franco llamó a los beneficiarios a no aflojarle al cariño que le tienen a la ganadería, a la tierra, porque si no lo hacen, no hay otras personas que lo sepan hacer de la misma forma que lo han venido realizando por generaciones, no solo en beneficio de sus familias, sino de su municipio, estado y país.

“Hoy no se pueden cerrar los ojos ante la complicación en la ganadería como en el campo. Hoy se oyen cifras, miles de millones de pesos para allá, para acá, pero vemos que al campo a qué horas, a qué horas nos voltean a ver, porque el campo es el que pone la comida en la mesa, la ganadería es la que pone la comida en la mesa a la gente”.

José Alberto señaló que, en México a diferencia de otros países, donde están cuidando a quien trabaja para ponerle la comida en la mesa a la gente, le están dando a nivel federal importancia a otros temas, cuando la preocupación primera debe ser en los procesos primarios, en él que siembra la tierra, él que le tiene cariño a los animales porque no hay muchos que puedan hacer lo que “ustedes” hacen.

El alcalde, reconoció la labor que realiza el titular de la SDAyR, “es una buena persona” y por ello acudió a pedirle apoyo para la gente de Jaral del Progreso y obtuvieron respuesta con este programa que si se sabe cuidar y trabajar, será duradero.

“Este apoyo que les llega a ustedes, sabiéndolo trabajar y cuidar, está para que se entretengan un buen rato, las borreguitas ahí están para reproducirse principalmente para fortalecer la economía de sus familias”. Concluyó el primer edil.

Finalmente los beneficiarios agradecieron la entrega de las borregas y se dijeron comprometidos a sacar adelante la producción de las mismas y no “aflojarle” como el alcalde dijo, a lo que saben hacer en el campo y la ganadería.

