Entregan equipo de apoyo a elementos de seguridad de Silao

Jazmín Castro

Victoria.- La alcaldesa del municipio de Victoria, Berenice Montes, reconoció que la caza furtiva y la tala de árboles es un delito que se está realizando en zonas naturales protegidas, y hace falta aplicar la ley.

Sin embargo, justificó que de acuerdo a competencias, al municipio que en cabeza le toca realizar los reportes correspondientes. Sin embargo, dijo que hasta el momento, no cuentan con alguna queja interpuesta por los ciudadanos por cacería, solo por tala de árboles.

Además la funcionaria, se contradijo al mencionar que los pobladores son más responsables en el sentido de protección de las áreas naturales, aunque después reviró y los acusó de no reportar, además de señalar que en algunas ocasiones pudiera darse la complicidad.

No obstante, lo calificó como un tema complicado, al no existir coordinación con la federación para resguardar las áreas, “lo que llevó de la administración no tengo ni una denuncia, porque hay un grupo de cacería y sin embargo sé que existe, entonces por qué la gente no lo dice (…) pero también abonó que hay una percepción ciudadana diferente y que saben que hay que cuidar”, refirió.

Lamentó y se dijo desesperada por estas situaciones de caza y tala de especies, pero es necesario analizar la reglamentación local, con la participación de los ciudadanos locales.

“Estamos dispuestos a aportar lo que no competa como municipio, hay comunicación con la reserva de la biosfera en San Luis de la Paz, para poder también nosotros sentarnos y llegar a estos acuerdos y luego viene la otra parte de la caza de las especies”, comentó.

Finalmente, se le cuestionó si la federación está realizando su trabajo desde su competencia, solo se limitó a decir que urge la comunicación y aplicar la ley.

G.R