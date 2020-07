Entregan casi 600 escrituras para beneficiar a miles de leoneses

Redacción

Guanajuato. – Con el fin de dar certeza jurídica, el alcalde Héctor López Santillana junto con Diego Sinhue, en un evento virtual, hicieron entrega de 574 escrituras para beneficiar a dos mil 353 leoneses de 94 colonias.

De todas ellas 428 son de parte del Gobierno del Estado y 146 por parte del Municipio. El presidente municipal comentó lo siguiente: “Una escritura es la seguridad para seguir construyendo sus sueños. Les permitirá además ser beneficiarios de diferentes programas sociales y con ello, la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Esto es solo el arranque. Esperen muy pronto a las brigadas que irán directamente a sus hogares para hacerles entrega de su escritura”.

Además, agradeció al Gobernador del Estado por el apoyo refrendando su compromiso para seguir colaborando y facilitar procesos para que leoneses no esperen más.

También invitó a que se acerquen a IMUVI para conocer la situación legal del fraccionamiento antes de cualquier trato: “Hoy son muchas las familias que además de no tener la seguridad de su propiedad, carecen de servicios básicos como agua, drenaje y electricidad. No queremos más familias viviendo en las orillas, lejos de las oportunidades. En IMUVI contamos con alternativas accesibles de vivienda para quienes no cuentan con seguridad social ni crédito INFONAVIT”.

Diego Sinhue felicitó a beneficiarios alegando que con su escritura podrán solicitar créditos para mejorar o ampliar sus viviendas teniendo la oportunidad de participar en programas de Obras por Cooperación.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, indicó que la Dirección General de Seguridad en la Tenencia de la Tierra trabajó de la mano con el IMUVI a través del programa de Regularización de Asentamientos Humanos que impulsa el Gobierno del Estado y del programa municipal León Compacto y Vertical, para poder hacer esta entrega de escrituras.

Como testigos de esta acción, durante el evento virtual, la familia Rayas Carranco recibió por parte de las autoridades el título de propiedad de su vivienda.

Cabe destacar que, por primera vez de manera personalizada y domiciliada, se entregarán las escrituras a las familias leonesas, con las medidas sanitarias correspondientes, derivado de la contingencia sanitaria COVID-19.

