Entregan camión hidroneumático para CMAPAS en su 37 aniversario

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Dentro del 37 aniversario del CMAPAS, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz y el Presidente del organismo operador de agua, Francisco Javier Jiménez González, participaron en la entrega de un camión hidroneumático con una inversión de más de 9 millones de pesos, además se destacó la labor conjunta para enfrentar la contingencia del Covid19, al señalar que en esta dependencia descentralizada se han realizado 157 pruebas resultando positivos a la enfermedad 17 trabajadores, de los cuales 14 se han recuperado y se reintegraron a sus labores.

Durante la entrega de este vehículo, que se suma a las seis unidades de este tipo con las que cuenta el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, el presidente del organismo destacó que esta adquisición se realiza gracias a la aportación oportuna de los usuarios, quienes ven reflejados sus pagos en la mejora del servicio.

Agradeció al personal del organismo quienes día a día realizan el esfuerzo para lograr que los ciudadanos cuenten con el servicio que necesitan, esfuerzo que se ha reflejado durante los 37 años de funcionamiento del CMAPAS, además de estacar el apoyo de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, ya que sin la aportación municipal los esfuerzos serían insuficientes.

Por su parte la alcaldesa reconoció el trabajo del consejo del organismo y de cada uno de los trabajadores, quienes suman esfuerzos para lograr mejores servicios a los ciudadanos, sobre todo a quienes están al tanto del mantenimiento de los vehículos para que estén en buenas condiciones.

“Esta vehículo representa sin duda la limpieza y salud de las familias, y no debería existir si todos no tiráramos la basura y no hiciéramos mal uso de las alcantarillas, desafortunadamente no es así”.

Por otro lado ambas autoridades destacaron el trabajo en conjunto para enfrentar la pandemia del Covid19, implementando acciones inmediatas para evitar contagios entre los trabajadores, por lo que dentro del personal de CMAPAS se realizaron 157 pruebas Covid, resultando positivos 17 empleados de los cuales 14 ya están recuperados y reintegrados a sus labores, el resto está recuperándose de manera favorable.

G.R