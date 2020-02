Entregan becas a 549 alumnos de Apaseo el Grande

Gilberto Navarro

Guanajuato.- La delegación del ISSSTE investigará si las incapacidades médicas que ha presentado Luis Araujo Blanco, padre de Juan de Dios, acusado de arrollar y matar a cuatro jóvenes, en Cueramaro, son justificadas.

Esto después de que Luis Araujo, dejó de ir a trabajar como director de la escuela primaria Balbina Zapata, al día siguiente de que su hijo Juan de Dios, presuntamente arrolló y mató a cuatro jovencitas y fue dejado en libertad.

El docente habría pedido incapacidades médicas, pero al parecer huyeron de Cuerámaro, ya que tampoco se han presentado a las audiencias por la acusación de homicidio doloso en contra del menor de edad.

Por lo anterior, el representante del ISSSTE en Guanajuato, Guillermo Caballero Mendoza, dijo que iniciarán una investigación interna, para determinar si las incapacidades médicas que ha presentado son justificadas.

“Sobre el caso en lo particular no tengo información, pero sí sé que para que se pueda expedir una licencia médica debe estar normada y regulada. Hay un comité que revisa los casos, y con estos datos voy a pedir a mi subdelegado médico que me atraiga el caso, y revisemos en calidad de que se le ha dado la licencia, si se detecta un caso anómalo, tomaremos cartas en el asunto”.

Explicó que en Cuerámaro no hay clínica del ISSSTE, por lo que un doctor particular tiene subrogado el servicio y como parte de la investigación, revisarán que este médico no haya incurrido en un acto irregular al otorgar las incapacidades al docente.

Advirtió que no van a permitir que se utilice al instituto en actos de corrupción, por lo que se tomarán acciones contundentes para sancionarlo en caso de que esto ocurra.