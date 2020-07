Entregan al fin predio para construcción de la UPN

Cecilia Cornejo

Cortazar.- Dos funcionarios públicos del ayuntamiento de Cortazar que mandata Ariel Corona Rodríguez se han visto envueltos en situaciones polémicas que se han viralizado en redes sociales.

En el primero caso el director de Servicios Municipales, Juan Martín Aboytes Torres, fue filmado mientras discutía con un ciudadano a las afueras del palacio municipal mientras que la regidora Erika Lissette Patiño Martínez a través de sus redes sociales posteó fotografías de sus vacaciones en Los Cabos. Situación que fue mal vista por la ciudadania debido a la contingencia que se vive actualmente por el Covid-19 por lo que fue bombardeada con comentarios a los cuales la regidora y presidenta de la Comisión de Salud respondió de manera burlona.

El titular Aboytes quedó filmado cuando sostiene una discusión con un empleado de una funeraria quien presuntamente había asesorado a unos cortazarenses, quienes denunciaban la venta indebida por parte de municipio de una gaveta.

Tras la discusión suscitada el funcionario dijo: “No güey tu metes la pinche cuchara, y no sabes como está el pinche pedo allá, tu no te metas en lo que no te importa, ni me hables güey que ni falta me hace, yo vivo de esto y tu vives de eso, no metas tu cuchara donde no te importa que te valga gorro lo de aquí, no sabes ni como está el asunto aquí, y es más no te voy estar dejando pasar, vengas a un servicio, va pasar el familiar ok”.

Mientras que la regidora Patiño Martínez luego de ser atacada por irse de vacaciones ante la contingencia que se vive y que en el municipio constantemente pide a la toda la ciudadanía “Quedarse en casa” para evitar más contagios. ya que estos han aumentado considerablemente, les respondió a los cibernautas que era criticada porque era “importante”.

En uno de los comentarios que la presidenta de la Comisión de Salud y ex perredista hizo dijo: “Gracias amigos a todos pero no se preocupen yo sigo aquí disfrutando de mis vacaciones cuando no hablen de mí, si mándenme sus mensajes ayudándome porque ya no seré importante, avienten más fama ahí les van más fotos donde soy feliz”.

Tras ambas situaciones ninguna autoridad municipal ha brindado declaración alguna entorno al comportamiento de los dos funcionarios.

Sin embargo ambos a través de los comentarios publicados en las redes sociales han sido reprochados por las acciones realizadas este viernes.

Es de mencionar que la ex perredista pedían a los cortazarenses que acaten las medias de prevención sanitaria así como que acataran el “Quedarse en Casa”.

Quizá te interesaría leer:

G.R