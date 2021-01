Yadira Cárdenas

Salamanca.- Familias de la comunidad Loma de San Antonio fueron beneficiadas con 250 tinacos con una inversión de más de 300 mil pesos para el almacenamiento de agua, mientras avanza el proyecto de perforación de un nuevo pozo, por lo que continuarán recibiendo apoyo con pipas.

Cecilia Zermeño Vázquez, directora de Desarrollo Social y Humano, a nombre de la alcaldesa Beatriz Hernández, encabezó la entrega de estos apoyos a los beneficiados y mencionó que se no se ha olvidado el problema que tienen con el suministro del agua debido a que el anterior pozo ya no es suficiente.

Recordó que el servicio del agua potable es uno de los principales objetivos del gobierno municipal y mientras se resuelve la problemática del pozo, se continuará apoyando con la distribución de agua a través de pipas y con los tinacos que se entregaron podrán almacenarla.

“Les va a ser de mucha ayuda; utilícenlo de manera adecuada, no los desperdiciemos, no malgastemos y no lo revendamos, no vamos a hacer ese tipo de cosas indebidas porque esto fue un ejercicio muy rápido y transparente por parte de la administración municipal”, dijo.

A nombre de los beneficiados, María Candelaria Delgado agradeció el apoyo el cual será de gran utilidad mientras se resuelve el problema del pozo, por lo que pidió que se hagan las gestiones lo antes posible ante la necesidad que tienen los habitantes de la comunidad.

“Sabemos que la alcaldesa no nos ha dejado solos y ahorita nos está demostrando que nos está apoyando, solo pedimos que se siga trabajando en lo del pozo, porque la necesidad es mucha y aunque nos ayudan mucho con las pipas, se necesita el agua del pozo”, comentó.

LC