Entrega Zamarripa su primer informe de actividades

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La lista con los temas electorales que serán discutidos para hacer una agenda en conjunto fue hecha con asuntos afines al Grupo Parlamentario del PAN, acusó la diputada del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero quien dijo estar inconforme con dicho listado.

El martes en la reunión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política se liberó la lista de temas que serán analizados por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, no obstante Jesús Oviedo Herrera no quiso dar detalles hasta que no entraran en revisión.

No obstante, a decir de Vanessa Sánchez refirió que pese a las mesas de trabajo que llevó a cado dicha comisión relativas a los asuntos que requieren ser modificados en materia electoral “al final este tema de la agenda común electoral terminó siendo prácticamente los temas que son afines al Grupo de Acción Nacional y pues eso no me parece correcto. Además, estuvimos retrasando el trabajo por más de 6 meses y al final terminamos con una lista que solo está palomeada o solo incluye los temas con los que Acción Nacional puede transitar”.

Además, consideró como una falta de respeto hacia la comisión que no se haya tomado en cuenta el trabajo de la Comisión de Asuntos Electorales, “armar una lista que incluso se sometió a consideración de la Comisión y fue votada y al final terminamos con esta lista que no incluye todos los temas presentados porque supuestamente no hubo coincidencia porque en realidad no hubo coincidencia, porque tampoco se habló, no se platicó de los temas en específico por los coordinadores de grupos parlamentarios”.

La legisladora verde ecologista dijo que su bancada está obligada a suscribir la iniciativa conjunta porque contiene temas que son importantes relacionados con los pueblos o comunidades originarias, y no se quiere enviar un mensaje erróneo al no firmarla.

No obstante, adelantó que impulsará que se dictaminen iniciativas en materia electoral que ya están presentadas como parte del trabajo, se ponga a consideración del pleno y se vote si están de acuerdo o no con argumentos, pero que ya no se deje pasar más tiempo.

“Estamos pidiendo que se dictamine con independencia de la coincidencia o no, que se dictaminen las iniciativas que ya están presentadas y estaremos presentado otras iniciativas para dictaminar antes del 30 de mayo”.