Entrega síndico disposiciones para que puedan operar a la distancia

Luis Telles

Uriangato.- La síndico municipal, Viviana Arreola García dio a conocer que, presentó ante el Ayuntamiento en pleno, las disposiciones administrativas para que el cabildo las analice y apruebe para que puedan operar a la distancia, en referencia y en atención a la pandemia que se vive por el coronavirus.

Destacó que, dichas disposiciones ya fueron turnadas a la dirección de Informática, para que presenten una propuesta técnica a fin de que se pueda tener un panorama general y tener en cuenta todas las posibles disfuncionalidades tecnológicas que se tengan.

“Una vez que el departamento de Informática nos presente la propuesta, de cómo funciona el cabildo a distancia, en qué plataforma y que tenga una capacitación en general los integrantes del cabildo, entonces se puedan llevar a cabo”.

Viviana Arreola comentó que, es necesario aclarar que el cabildo tiene la competencia exhaustiva para poder llevar a cabo las sesiones a distancia, puesto que la funcionalidad del cabildo, la regula el Ayuntamiento. “La Ley Orgánica municipal en esta materia es supletoria, por lo que nosotros somos competentes para determinar esta situación”.

Precisó que, las disposiciones administrativas, tienen su origen de ser presentadas, por la insistencia del Gobierno Federal y de ser conscientes como integrantes del Ayuntamiento, como Administración, en poner el ejemplo y decirle a la gente Quédate en Casa.

“Entonces, si nosotros seguimos yendo a Presidencia, acudiendo de manera presencial, pues estamos diciendo, aquí estamos nosotros y no pasa nada. Nosotros al sesionar a distancia, ya tenemos el sustento jurídico que nos ampara.

Que sean las sesiones a distancia, no significa que deban de dejar de ser sesiones públicas. Esto es un tema técnico, no jurídico y esto no debe permitir que sea un tema político, entonces esperamos el dictamen de tecnologías de la información para poder aplicar las disposiciones”, explicó.

La sindico, dijo que, la población contará con el Link de la página web del municipio, que los conecte a la sesión de cabildo.

Finalmente dijo que, a la par se trabaja en un Plan de Contingencia, donde se contemplará si se cierra Presidencia Municipal definitivamente, o aún se toman algunas medidas de funcionamiento, “ahorita no podemos decir con certeza si los empleados municipales puede seguir asistiendo a laborar, por el mismo fortalecimiento al tema Quédate en Casa”.