Entrega de Premios Emmy vuelve a los lunes

Los Ángeles.- La entrega de los Premios Emmy a lo mejor de la televisión será de nuevo un día lunes, a partir de la ceremonia del 17 de septiembre de 2018, anunció aquí la Academia de la Televisión.

La decisión de la academia buscará evitar el conflicto con los partidos del futbol americano que se celebran en domingo por la noche.

La NBC, que ha transferido los derechos de la transmisión televisiva rotatoria en 2018, confirmó que los Premios de la Academia de Televisión se transmitirán en lunes y la siguiente edición será el 17 de septiembre próximo, luego que la última vez que se emitieron en lunes fue en 2014.

Los Premios Emmy en los últimos tres años han fracasado con menos de 12 millones de espectadores, que lo mantiene alejado de otras ceremonias importantes como The Golden Globes, The Grammys y The Oscar