Entrega Inaeba certificados de primaria y secundaria en línea

León.- Para fomentar el uso de la tecnología e introducir a las y los guanajuatenses en la industria 4.0, el Inaeba implementa estrategias que permiten a sus beneficiarios concluir y certificar sus estudios de primaria y secundaria.

Mediante el uso de una computadora, celular o tableta con conexión a internet, los beneficiarios pueden consultar y descargar su certificado de educación básica, sin tener que ir a una oficina para recogerlo.

Este proceso busca proteger la salud de colaboradores y beneficiarios durante la pandemia provocada por el COVID-19, al reducir las probabilidades de contagio, ya que se evita el contacto físico y las aglomeraciones.

Al realizar la inscripción, la persona debe proporcionar un correo electrónico vigente al cual llegará la liga de descarga, una vez completados los módulos de primaria y secundaria. Al hacer clic en él, podrá consultar su certificado, descargarlo, guardarlo en el equipo que en ese momento utilice, memoria USB o imprimirlo cuantas veces desee.

Este documento cuenta con validez oficial y acredita los aprendizajes adquiridos por la persona a través de la plataforma ‘Inaeba en tu casa’, necesarios para continuar con su formación académica o para encontrar una mejor oportunidad laboral. Cuenta con candados de seguridad que evitan su falsificación.

Iztli Quetzalli Yolihuani Pedro Pliego de 15 años, es habitante del municipio de Celaya, ella es una de las personas que concluyó su secundaria y descargó su certificado desde un celular, proceso que le fue fácil y le evitó trasladarse a una oficina para obtenerlo.

“Fue realmente muy fácil, me llegó la liga a mi correo y de ahí lo descargué; este proceso se me hizo muy rápido”, dijo. La menor platica que, abandonó la secundaria por viajar constantemente con sus papás, pero en el mes de julio logró concluir este nivel.

Otra opción para poder obtener el certificado es la aplicación para dispositivos móviles “Soy Inaeba”, en ella la persona puede consultar y descargar su certificado de estudios, en caso de presentar algún problema con su correo electrónico. El documento no tiene caducidad y permanecerá en la plataforma para ser consultado las veces que sean necesarias.

“Quiero seguir estudiando, me gustan los idiomas y quisiera dedicarme a eso; yo le diría a las personas que continúen con su preparación, ya que realmente no les quita tiempo y no van a gastar dinero porque es gratis”, dijo al final Iztli.

En los últimos 15 años, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, Inaeba, ha llevado servicios educativos a lo largo y ancho de todo el estado, para lograr que miles de personas transformen y mejoren su vida.

