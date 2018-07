Entrega Gobernador bicicletas con el Programa ‘Ayúdame a llegar’

El Gobierno del Estado, en conjunto con la Fundación Telmex, entregarán 4 mil bicicletas alumnos de primaria, secundaria y preparatoria con el objetivo de ayudarlos a su transporte

Celaya.- El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del DIF Estatal y la Fundación Telmex con el Programa ‘Ayúdame a llegar 2018’, apoyaron a niñas, niños y adolescentes de educación básica y media superior, que requieren de una bicicleta para llegar a su escuela.

“Diario me levanto a las cinco de la mañana: me baño, me visto, desayuno y me voy corriendo para alcanzar el camión y luego tomo otro para llegar a la prepa a las 7:45 más o menos, la verdad está medio lejos mi escuela y si no alcanzo un camión ya no llego temprano; ya con esta bicicleta será más fácil irme a clase”

Saraí Cervantes, estudiante de preparatoria, beneficiaria del programa ‘Ayúdame a llegar’.