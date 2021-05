Entrega de ‘Vales Grandeza’ continuará, advierte Diego Sinhue

Nayeli García

Irapuato.- El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, advirtió que los ‘Vales Grandeza’no se van a suspender y respondió que aunque Guanajuato sigue en el ojo del presidente de la República, él sí va a respetar el proceso electoral.

El pasado viernes 14 de mayo, Andrés Manuel López Obrador calificó como “fraude” que la administración estatal encabezada Rodríguez Vallejo, reparta el talonario de apoyos económicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en medio de las campañas electorales locales, por lo que advirtió que presentaría una denuncia por delitos electorales.

Ante esto, el gobernador reiteró que los vales forman parte de un programa que surge a raíz de la pandemia en apoyo a las familias, que está registrado, presupuestado y tiene reglas de operación.

Foto: Nayeli García

“No (se van a suspender), para nada, de hecho en ese sentido, resoluciones de los tribunales donde dicen que los programas no pueden ser suspendidos, lo que está prohibido es la promoción de los mismos y en este caso tiene reglas de operación, es un programa que funciona y que ayuda a muchas familias”, señaló.

Sostuvo que a diferencia de las despensas, que también entrega el DIF a adultos mayores, los vales permiten una “economía circular, es decir, a quien se le entrega el vale va y lo gasta en la tienda de la esquina, en la tienda de abarrotes y eso hace que la gente tenga más ingresos”.

Ante la denuncia se dijo confiado en las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de resolver esta situación en la que aseguró no se está violentando la veda electoral,.

Incluso, sostuvo que, a diferencia del Presidente de la República, él no se va a entrometer en las elecciones.

“Yo estoy tratando de ser respetuoso, nosotros firmamos un compromiso como gobernadores, que como yo siempre lo dije, no necesito firmar un compromiso para cumplir la ley, de no entrometernos en estas elecciones, yo trataré de no comentar nada más, simplemente ahí está el comunicado”, indicó.

Diego Sinhué consideró que los embates que se realizan desde ‘la mañanera’ en contra del Gobierno del Estado, no le preocupan pues en el estado están concentrados en dar resultados a la gente y confío en que con el trabajo se va a demostrar.

“Siempre por alguna u otra razón nos tienen en la mente y en la mira a Guanajuato, nosotros siempre hemos dicho que el trabajo todo lo vence y nosotros estamos concentrados en dar resultados a la gente, que es para lo que estamos hoy”, consideró.

Sinhue se limitó a responder que será asunto de las autoridades que lo resuelvan y reiteró estar bajo el margen de la veda electoral.

“Ahí está el programa, está registrado, tiene reglas de operación… y pues ya serán las autoridades las que resuelvan. Yo confío en las autoridades”, acotó.

