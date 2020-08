Entre música, remates y lectores, Gandhi dice adiós

Redacción

Yucatán. – Ricardo May, el nombrado ‘Batman Yucateco’, quien desde hace cuatro años ha llevado alegrías a niños y adultos mayores, con la pandemia decidió ayudar también ahora a las comunidades más vulnerables.

May, enfundado en su traje, junto a su hija, quien se viste a su vez de la Mujer Maravilla, compran despensas y ropa para brindar apoyo a quienes menos tienen mientras llevan a cabo un pequeño show para llevar diversión también.

Se sabe que él mismo confeccionó ambos disfraces, quienes tienen algunas particularidades, incluso desarrolló otro de Black Panther para variar su miniespectáculo.

Ante Excelsior comentó: “Esto inicio hace 4 años exactamente cuando era mi cumpleaños, hice el traje porque era una fiesta temática, vinieron muchos familiares. Una persona de ahí me vio y me pidió que visitara un niño que estaba enfermo. Tiempo después realicé una segunda visita y me preguntó si yo iba a continuar con estas visitas a niños y le dije que si y al mes este niño fallece y yo pues me quedé con ese compromiso y sentí que era algo que debía de seguir haciendo”.

Un aplauso para estos héroes del día a día.

Quizá te interesaría leer:

G.R