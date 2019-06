“Entre más sepa, mejor”, dice Domingo a sus 65

Domingo Camacho Arriaga estudia su secundaria en línea a través del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos y se esfuerza por salir adelante con sus estudios

Redacción

Guanajuato.- Domingo Camacho Arriaga, de 65 años de edad, acude al Centro Comunitario Digital (CCD) del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), que se encuentra ubicado en la Plaza de la Ciudadanía Efraín Huerta, del polígono de desarrollo de Las Joyas, en León, para estudiar su secundaria en línea.

Sus ganas de salir adelante ya son todo un ejemplo, en su examen de diagnóstico aprobó 12 materias y para terminar su secundaria, sólo deberá estudiar un módulo en línea, el cual incluye estrategias de lectura, escritura e investigación. Los cuales le permitirán entender temas cotidianos y encontrarles soluciones. Se estima que lo concluya en menos de un mes.

Don Domingo recuerda que cuando era niño, en la comunidad de San Antonio de las Minas de Dolores Hidalgo, de donde es originario, sólo había una pequeña primaria donde asistió a pocas clases pero que aprovechó al máximo.

“En el rancho no se podía y yo estudié muy poco. No había chance, andábamos cuidando las chivas. Un maestro de Oaxaca fue ahí y me pregunto si sabía leer y me dijo, pues vente porque la semana que entra vamos a empezar. Yo en dos meses le entregué el libro de cuarto”, aseguró el beneficiario.

Algunos de los oficios que desempeñó fue peón de albañil y jardinero, hasta que hace 26 años una empresa dedicada a la distribución de material en construcción lo trajo a la ciudad de León donde trabajó y se jubiló hace poco tiempo.

“Cuando andaba trabajando, empecé a leer y me enseñé y a hacer cuentas, las matemáticas sí se me dan, multiplicaciones, restas. Yo era materialista. Ahora vamos a ver cómo nos va en la secundaria”, recuerda.

“Estudio a mi edad porque nada afecta y ahorita tengo tiempo de hacerlo, lo hago. Entre más sepa, mejor. Dicen que lo que no se intenta es lo que no se aprende, si no lo hace uno, si no lo intenta uno, nunca se logra. Yo voy a estudiar la secundaria. Ojalá Dios me dé licencia para la prepa”, concluyó.