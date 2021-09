Cuca Domínguez

Salamanca.- La Directora de la Escuela Secundaria “Héroes Salmantinos”, Aracely Hernández Espinoza, pidió el apoyo de quien corresponda para que se urbanice la calle del acceso principal del plantel pues en tiempo de lluvias no se puede pasar. Además solicitó que se coloquen más luminarias ya que aunque sí hay alumbrado no es suficiente para la zona.

“Tenemos un mal acceso, no está pavimentada la calle y no hay drenaje que saque el agua de las calles laterales de la escuela, donde hay problemas de encharcamientos del agua desde el estacionamiento, hasta la calles y no hay banqueta para los alumnos puedan pasar“, señaló.

Explicó que esta temporada el acceso será complicado ya que los niños no podrán llegar limpios a la escuela al tener que pasar por el lodazal, debido a que “no hay para dónde hacerse, todo el acceso está mal”.

El plantel se ubica entre las calles León, Enero y Junio de la colonia Constelación. La directora señaló que a partir de este ciclo en que se encuentra al frente, iniciará las gestiones ante las autoridades correspondientes para dignificar el acceso del plantel.

Hernández Espinoza, dijo que este plantel tiene una matrícula de 580 alumnos en el turno matutino, por lo que además pide apoyo para reforzar el alumbrado que se tiene, “me preocupa porque las clases inician a las 7 de la mañana, pero los estudiantes salen de sus casas a las 6:30 de la mañana o antes, dependiendo de la zona en la que vivan, por lo que aún está oscuro a esa hora y requieren mejor iluminación, porque la que hay no es suficiente para brindar mayor seguridad a los estudiantes”, precisó.

El sur padece

La temporada de lluvias evidencia más las necesidades de servicios básicos en las colonias del sur de la cabecera municipal, como en el caso de la León Guzmán, donde carecen de drenaje y pavimentación de sus calles, así lo confirmó don Nicolás Castillo, jubilado habitante de esta zona que tiene que sortear los encharcamientos en la calle para hacer sus actividades diarias.

En las colonias de la zona sur de la cabecera municipal, se estima vive un tercio de la población y son las que más servicios básicos demandan, los más evidente son las urbanizaciones de sus calles.

Correo recorrió calles de las colonias Benito Juárez, ampliación El Cerrito, el acceso a la comunidad de La Luz, Luis Donaldo Colosio y León Guzmán, donde las familias esperan que pronto les mejores sus condiciones de vida.

“No tenemos drenaje, menos tenemos pavimentación de las calles. La verdad es que según ya se ingresaron los papeles para que todo esté en orden, pero no entendemos porqué son se avanza; tenemos muchos años viviendo en esa colonia y nos llega el progreso”, Don Nicolás Castillo, habitante de la colonia León Guzmán.

El hombre que dijo ser pensionado y quien transportaba un tanque de gas que fue a surtir, tuvo que sortear la encharcada calle para llegar a su hogar.

Amelia Zárate, vecina de la esta zona, aseguró que esto es cada año: “no nos sorprende, esto pasa cada año, gobiernos vienen, gobiernos van y nosotros seguimos batallando. Según con el pan ahí venían las pavimentaciones, porque sí hizo algunas calles, luego con este gobierno apenas y le puso tezontle a algunas calles, pero nada más, es algo momentáneo; ojalá con el nuevo gobierno nos lleguen las obra, porque estamos abandonados”, dijo la mujer mientras apresuraba el paso.

Hacen operativo

Al respecto, el Municipio informó que por las lluvias registradas, la dirección de Protección Civil, en coordinación con el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), han implementado un operativo permanente para prevenir encharcamientos y salvaguardar la integridad física de los ciudadanos. Al momento no se reportan afectaciones, en la zona urbana y rural.

Por su parte, personal de CMAPAS brinda atención a los sistemas de bombeo de los diferentes cárcamos en la zona urbana para prevenir el aumento de nivel de las calles.

Asimismo se da seguimiento permanente al comportamiento de los niveles de los cuerpos de agua, drenes y el río, teniendo este último, una ligera alza de nivel de aproximadamente 60 cm que al momento no representa algún riesgo a la población.

De igual manera se mantiene en monitoreo los niveles de agua de las diferentes presas que se ubican en la ciudad, reportando que la presa el Huaricho se mantiene al 100% y Mendoza al 90%.

