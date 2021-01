Redacción

México.- En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, el cantante de regional mexicano Vicente Fernández enfrentó las denuncias de abuso sexual y rompió en llanto a causa de los ataques que recibió por parte de distintos medios de comunicación.

Tras la publicación de algunos videos en los que aparece tocando el seno de sus seguidoras, el cantante ofreció su versión y se disculpó. Asimismo, el intérprete ofreció una disculpa a la periodista, quien fue su nuera por ocho años.

“De todos modos me vuelvo a disculpar contigo, hija. Y cuando quieras, esta es tu casa”, expresó. “¡Ay! Don Vicente, ¿hay algo que le quiera decir a sus fans, algo que le quiera decir a sus seguidores de las redes sociales, de la televisión y de los medios que van a transmitir esta entrevista?, preguntó Mara.

“Pues como dice una canción: ‘Los sigo queriendo, los sigo extrañando”, cantó el intérprete antes de romper en llanto. Mara pidió a ‘Don Chente’ que guardara compostura y que no se molestara, pues ella consideró que el cantante es inocente.

“Nosotros a usted también (lo extrañamos), y ya no se enoje. Yo sé que usted es incapaz de hacer una cosa de esas. Y nosotros también lo extrañamos mucho” le dijo la periodista a su ex suegro.

Tras la publicación de esta entrevista, Mara Patricia Castañeda y el cantante recibieron una ola de críticas. Los internautas señalaron que el ‘Charro de Huentitán’ se disculpó en este espacio en un intento por limpiar su imagen.

Vicente Fernández contó que la aparición de la grabación “lo lastimó”, y que le pareció extraña la divulgación del material de video ocurra tres años después de que fuera grabado.

“Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así’, si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un… reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma… no sé”, dijo el cantante.

Con información de Infobae

Te podría interesar:

SZ