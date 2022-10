Entre estigmas y pañuelos verdes

Por Juana Adriana Rocha

LEGAL NO ES OBLIGATORIO, escribió Ana en su vientre y salió a marchar a favor de la despenalización del aborto el pasado 28 de septiembre. Frente a la presidencia de León la chica embarazada manifestó: “no todas contamos con los mismos privilegios, hay mujeres que no están informadas, no tienen educación sexual o no se encuentran en las circunstancias para poder criar un bebé”.

Ana encarna de qué trata la lucha que enarbola los pañuelos verdes. Una mujer que decidió ser madre apoya el derecho de las demás a elegir no serlo.

Apoyar el aborto no significa estar en contra de la vida, así como ser provida no significa un verdadero compromiso con todos los niños que llegan a este mundo.

EL VERDADERO PAÑUELO AZUL

Para conmemorar el ‘Día de acción global por un aborto legal y seguro’, colectivos feministas colocaron en el jardín Unión de Guanajuato capital una pizarra y un tendedero para contar experiencias. “El proceso es mucho más fácil y normal de lo que los estigmas conservadores nos han hecho creer”, decía el testimonio de una estudiante que a los 22 años interrumpió un embarazo no planeado, que habría truncado los logros académicos y laborales que alcanzó posteriormente.

‘Estigmatización’ es palabra cl ave.

El aborto es legal en la Ciudad de México desde 2007. Hasta 2019, 12 años después, Oaxaca se sumó a la lista. Entre 2021 y 2022, se despenalizó en siete entidades más: Hidalgo, Veracruz, Baja California, Guerrero, Colima, Sinaloa y Baja California Sur.

En Guanajuato, la última vez que el Congreso discutió el tema fue en 2020, en pandemia, de forma virtual, entre fallas técnicas e imágenes de ultrasonidos que diputadas del PAN presumieron para ilustrar el milagro de la vida.

La bancada albiazul concluyó que desde el punto de vista psicológico el aborto es un evento traumático y que desde la biología la vida inicia desde la concepción.

El primero punto lo desmienten mujeres que tuvieron un acceso seguro al procedimiento, el segundo fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual no fue relevante para Cristina Márquez, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local.

Un cambio de legislatura no significó para Guanajuato un cambio de postura. Los panistas aún son mayoría, Márquez permanece al frente de la misma comisión y se mantiene fiel a sus convicciones, ¿pero qué tipo de convicciones?

“Que se den cuenta que son diputados, funcionarios públicos, y tienen que responder por la ciudadanía desde un punto de vista laico, están respondiendo desde un adoctrinamiento religioso”, pidió una de las participantes en la manifestación del miércoles en la capital.

NI EL REY HERODES

El Senado aprobará el aborto hasta los nueve meses de gestación. Los niños serán degollados al nacer si las madres así lo desean. ¿Suena esto sensato? Esta medida digna del Rey Herodes es por supuesto una mentira, pero personajes como el presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, y autonombrados activistas como el conductor Esteban Arce y el exactor Eduardo Verástegui, la difundieron esta semana como verídica, en sus redes sociales.

El detonante: el contenido del dictamen que busca reformar la Ley General de Salud, iniciativa que promueve la senadora de Morena, ‘Malú’ Mícher. Medidas que pretenden no sólo garantizar el aborto seguro, sino mejorar la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos, la salud neonatal y la salud sexual y reproductiva, fueron malinterpretadas hasta el absurdo.

Ustedes podrán decir, ¿qué tanto importa la opinión de los personajes arriba mencionados? Basta revisar las respuestas a las infografías y datos falsos que postearon, para comprobar lo fácil y peligroso que es convencer a quienes basan su criterio en lo que leen al ‘scrollear’ desde un celular o computadora.

“Asesina”, fue el calificativo que más dirigieron a Mícher los internautas provida. La discusión del dictamen se postergó en medio de las amenazas a la morenista.

CUESTIONAR

Mientras que a los provida les basta informarse con el contenido que difunden sus ‘líderes de opinión’, los grupos dedicados al acompañamiento de mujeres que optan por poner fin a un embarazo no deseado exhortan a la sociedad a documentarse, y analizan sus propios discursos.

En la marcha del 28 de septiembre no sólo se cuestionó la ideología de los legisladores guanajuatenses, sino también las propias consignas del movimiento a favor del aborto.

“Hay muchos discursos que de pronto se viralizan y que no caben al hablar de derechos de las mujeres”, reconoció a través de un altavoz una activista en León, “por ejemplo, la consigna de aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual para decidir”. La joven explicó que abortar no es sinónimo de muerte, que los métodos para evitar concebir no son infalibles, y que incluso las mujeres que han tenido acceso a educación sexual deben ser libres de elegir sobre la maternidad. Decidir sobre algo tan importante como la gestación y la crianza, no debe tomarse a la ligera, debe ser un derecho.

LO SUPERFLUO: También hay marchas a favor de la vida, dice Cristina Márquez tras su última negativa a discutir la despenalización en el estado. Y es que los pañuelos azules defienden “las dos vidas”.

LO PROFUNDO: El DIF estatal tiene actualmente 150 menores bajo resguardo. En los últimos dos meses fueron adoptados ocho niños. Pequeños mayores de seis años, difícilmente encontrarán una familia. ¿Los pañuelos azules arroparán esas 150 vidas?

