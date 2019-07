Entre abucheos y desacuerdos, aprueban Reglamento de Concesiones

Por mayoría de votos se le dio el visto bueno a las regulaciones para todos los servicios municipales que sean concesionados, sin embargo algunos regidores desaprueban el proceso

María Espino

Guanajuato.- Por mayoría de votos y tras una larga sesión, el Pleno del Ayuntamiento capitalino aprobó el Reglamento de Concesiones para el municipio, con lo que se estará regulando todo servicio municipal que sea concesionado por cualquier particular.

Dentro de dicho código se establecen los procedimientos a seguir y requisitos a cumplir, además las sanciones y multas aplicables a quienes no respeten el reglamento.

Tal documento fue avalado con la inclusión de la propuesta de la regidora Cecilia Phöls sobre la evaluación y sanción para los permisionarios que, habiendo caducado su concesión, sigan trabajando sin renovar, propuesta que consiste en duplicar cualquier multa que, inicialmente era de 1 a 250 y de 1 a 700 veces el costo y con la propuesta quedó de 1 a 500 y de 1 a 1400 veces el costo.

Reglamento es ‘traje a la medida’: regidora

Por su parte la regidora Magali Alonso se pronunció en contra del reglamento, comentó que no se puede aprobar porque no está completo, hace falta mucho análisis, hay vacíos legales que ocasionarán problema y por ello pidió que se esperaran para revisarlo, además dijo que este código “es un traje a la medida”.

Comentó que se tomaron decisiones anticipadas a tener bien concreto un reglamento, del cual dijo, ahora se aprueba uno que está muy disperso y poco trasparente; además comentó que el tema de las concesiones genera desconfianza de la ciudadanía y manda un mensaje de que no se cuenta con los recursos técnicos, ni financieros para realizar algún servicio público, por lo que recordó que “se gobierna para el pueblo y no para pequeños circulo de poder”.

Falta transparencia y participación ciudadana

Sobre la rapidez con la que se está avalando el Reglamento de Concesiones, la sindico María Elena Castro, dijo no estar de acuerdo con las decisiones discrecionales de gobernar, resaltó que como gobierno municipal y tratándose de temas de interés para la sociedad, se deben escuchar abiertamente las opiniones de la ciudadanía y ser muy trasparentes.

“Escuchar a los ciudadanos mediante un gobierno abierto, creo, debe ser una de nuestras prioridades, propongo que haya participación ciudadana en este movimiento (…) quiero abogar por el tema de la transparencia y del gobierno abierto”, expresó la síndico.

El regidor Oscar Aguayo, aunque aprobó en lo general el reglamento, en lo particular se pronunció en contra de concesionar algunos servicios como el agua, el Museo de las Momias, estacionamientos, entre otros; en donde dijo no tiene caso concesionar ya que el servicio lo brinda el municipio y no tiene caso regalar el dinero a un particular.

Ciudadanos se pronuncian en contra de concesiones

Se debe mencionar que durante la sesión en la que avaló este Reglamento se manifestaron algunos miembros del colectivo Guanajuato Despertó, quienes mostraron pancartas en las que pedían no concesionar a particulares, “Apertura a las concesiones, sinónimo de ganancia para algunos de esta administración, y como siempre la ciudadanía: los más afectados”, además gritaron al alcalde Alejandro Navarro Saldaña “Trasparencia Navarro. Eres una vergüenza Navarro. Traidor”.

JG