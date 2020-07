Entran en vigor disposiciones para comercios

Onofre Lujano

Tarandacuao.- Ante la pandemia se emitió un documento a los comerciantes que entró en vigor el lunes 20, para que en sus negocios sea obligatorio el uso del cubrebocas, de lo contrario habrá multas para quienes no acaten esta disposición.

En respuesta, algunos dueños de establecimientos, no están muy de acuerdo en las disposiciones, porque piden se especifique cuales comercios son esenciales y cuáles no; además aseguran que hasta el momento no se han aplicado recursos de apoyo para los propietarios de negocios ante las bajas ventas.

El 15 de julio del 2020 se emitió el documento donde se notificaron las acciones por la Covid-19, dirigido a los propietarios, encargados, empleados del comercio formal e informal; una de ellas es que a partir del lunes se estarían realizando visitas constantes para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Dentro de las medidas se menciona que los negocios no esenciales respetarán los horarios de 10:00 horas a 15:00 horas. Otras medidas es exigir el uso de cubrebocas a los clientes para su atención; en el interior de los negocios permitir acceso sólo a la persona que va ser uso del servicio; en los negocios de comida se les debe sugerir al cliente el servicio de comida para llevar, en dado caso que se brinde el servicio para comer en el establecimiento deben ser máximo dos clientes por mesa, cuidando la sana distancia entre cada una de las mesas; y una más es aplicar el gel antibacterial a los clientes antes y después de prestar el servicio.

Enfatizaron que en caso de que dirección de Servicios Públicos y Fiscalización verifiquen que no se esté acatando algunas de las medidas señaladas se procederá a sancionar con multa, suspensión temporal, clausura preventiva o definitiva del negocio.