Entran al Centro de Control Animal para robar… documentos

El titular de la dependencia dijo que él no tiene personas sospechosas como presuntas responsables de estos robos y que esperarán a que se hagan las averiguaciones

María Espino

Guanajuato.- En lo que va del mes de octubre se ha registrado dos robos al Centro de Control Animal (CECA), los ladrones se han llevado principalmente documentos y material meramente informativo, lo que hace que estos atracos sean muy sospechosos ya que no se están llevando cosas de valor.

Marco Campos Briones, director de Desarrollo Social y Humano, informó que ya se levantaron denuncias contra quien resulte responsable por ambos robos: uno ocurrió el fin de semana previo al 16 de Septiembre y el más reciente sucedió el este fin de semana.

“Se metieron a robar a una bodega que tenía cosas en desuso, unas máquinas ya obsoletas, algunas cajas en las que había unos archivos muertos, algunos cables, micrófonos y cosas de este tipo que no representa una gran pérdida económica, pero no deja de ser una cosa que tenemos que lamentar (…) los robos están muy extraños, están raros, porque se roban cosas que no temen tanto valor”.

Al ser cuestionado sobre si sospechan de algún empleado del mismo CECA, ya que el robo ocurre por la noche cuando se sabe no hay gente en el lugar y lo que se llevan es básicamente información y no cosas de valor, Campos Briones dijo que él no tiene personas sospechosas como presuntas responsables de estos robos y que esperarán a que se hagan las averiguaciones.

Reconoció que en el CECA carecen de un vigilante nocturno, cámaras de video-vigilancia, además de que el lugar se ubica en una zona un tanto complicada ya que no hay vecinos cerca que puedan inhibir la comisión de robos, sin embargo aseveró que ya están trabajando en la contratación de un velador y en la colocación de un sistema de video-vigilancia.

