Entra llorando a la meta el ganador virtual del Tour de France

AFP

Ezpeleta. – El galés Geraint Thomas (Sky), virtual ganador del Tour de Francia, tras ser tercero este sábado en la contrarreloj individual, en la vigésima y penúltima etapa, no pudo reprimir las lágrimas al entrar en meta. Sacaba 2 minutos y 5 segundos antes de esta contrarreloj al segundo clasificado, Tom Dumoulin (Sunweb), campeón del mundo de la especialidad y ganador de la etapa, solo perdió 14 segundos respecto al holandés.

“No sé qué decir. Es simplemente lo máximo. No pensé en la posibilidad de ganar el Tour de Francia en las tres semanas de carrera y de pronto… he ganado la carrera. No puedo hablar. Es simplemente increíble”, dijo el británico.

En una etapa contrarreloj de 31 km entre Saint Pee sur Nivelle y Ezpeleta, en el País Vasco Francés, con subidas y bajadas constantes, Thomas iba primero en los tiempos intermedios en los kilómetros 13 y 22. Tras las bonificaciones de la etapa, Thomas saca ahora 1 minuto y 51 segundos a Dumoulin, que se aseguró la segunda plaza, y 2 minutos y 24 segundos a su compañero en el Sky, Chris Froome, que entró a 1 segundo del holandés y recuperó la tercera plaza, que había perdido el viernes en beneficio del esloveno Primoz Roglic.

Precavido al final

Pero el galés decidió no arriesgar una caída, después de que unas horas antes lloviera, para reducir el ritmo al final al verse vencedor del Tour.

“Me informaron que iba primero y que estaba yendo muy rápido a veces en las curvas. Mi director deportivo Nico Portal me dijo que me calmara y que corriera un poco más relajado, para asegurar el Tour”, explicó el galés.

Thomas agradeció la ayuda a su compañero Chris Froome, ganador cuatro veces del Tour, que trabajó para él cuando ya vio que no podía ganar.

El galés, muy comedido en sus declaraciones, afirmó que no pensó en la posibilidad de ganar el Tour hasta el viernes, una vez superada la montaña, que le daba un margen de más de dos minutos en la contrarreloj. “Hasta el viernes no pensé en la victoria final. Yo iba día a día, ascensión a ascensión”, explicó al galés, que prefiere esperar para celebrar.

El triunfo de Thomas da un gran éxito deportivo a Gales, un país más conocido por sus gestas en el rugby. El ciclista de 32 años no quiere pensar que haya pasado a ser una leyenda del deporte. Thomas ganó el Tour, pasado la treintena, en su novena participación en la prueba, después de haberlo hecho por primera vez en 2007, con 21 años, terminando en el puesto 140.

