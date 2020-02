Entierra a su hijo pero lo ve días después en anexo; Fiscalía le dio cadáver de desconocido

Redacción

Inglaterra – Un hombre británico ha optado por un método más llamativo que las aplicaciones de cita para buscar novia.

Mark Rofe, habitante de Sheffield de 30 años, decidió idear un plan con el fin de encontrar a su media naranja pues es el único de sus amigos que permanece soltero.

Este especialista de mercadotecnia decidió gastar 550 dólares con el fin de contratar un espacio publicitario para colocar su foto en la ciudad de Mánchester. El anuncio en el que se puede ver su imagen dice así: “¿Soltera? Cítate con Mark. Esta podría ser la señal que estabas esperando”.

La página da toda la información de Mark, se dice extremadamente hermoso y modesto, vaya ironía, también da a conocer su estatura, color de ojos, talla de pie e incluso la longitud de su dedo índice. Puede leerse que ha besado a más de tres chicas.

Esta loca campaña dio sus frutos pues el contador de solicitudes de citas registra 1.004. Para garantizar éxito este chico ha lanzado una campaña de fondos para levantar pancartas en varias ciudades británicas. No sólo eso pues promete dar los fondos recogidos a una organización que investiga el cáncer.

The dating apps weren’t working, so I bought a billboard and set up a website to stand out and try get a date.

Help me out https://t.co/ddz5s5aTul #DateMark pic.twitter.com/z4nBlA4v1X

— Mark Rofe 🧦 (@iamrofe) January 31, 2020