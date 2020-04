Enternecen ‘viejitas’ al tratar de tomarse una selfie

Redacción

Nepal. – En las calles de una localidad cercana al parque nacional de Chitwan un rinoceronte fue captado caminando por la calle.

Este animal persiguió a un hombre que salió de su casa ante el aislamiento que se vive por el nuevo coronavirus.

El hecho fue captado en video, en él se muestra cómo el sujeto sale corriendo al ver el cuerno del mamífero, lo que causó la burla de muchas personas.

So this #rhino thought to take things in his own hand. Went for an inspection. Btw rhino venturing out from forest happens a lot, even without lockdown. Forward. pic.twitter.com/Ck1sft3Emb

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 6, 2020