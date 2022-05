Enrique de la Madrid destacó que Guanajuato es un estado que ha venido progresando a lo largo de los años desde lo agrícola a las empresas

Luz Zárate

Celaya.- Para que Guanajuato siga creciendo, las autoridades estatales y municipales deben apostarle al tema de mejorar la seguridad y la atracción de inversiones. Así lo dijo Enrique de la Madrid Cordero.

Y ante las políticas del Gobierno Federal hoy los inversionistas temen establecerse en cualquier parte del país, lo que obliga a que el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, tenga que promocionar y trabajar doble para que los empresarios tengan la certeza de que conviene invertir en la entidad.

“Que el Gobernador de Guanajuato esté saliendo a tratar de traer inversiones y algunas de ellas las puede tratar, que lo haga, a él le toca hacer eso. A los gobernadores les toca decir: yo sé que recibes malas noticias de México en general, pero deja decirte que en mi estado estamos haciendo esto y en mi estado te estamos dando certeza. En mi estado estamos combatiendo la inseguridad, claro que a los gobernadores les toca ir a hacer ese esfuerzo. Hoy les toca más que antes porque hoy tienen menor apoyo que antes, hoy es más trabajo pero eso es lo que les toca. Lamentablemente hoy tenemos una federación que nos hace las cosas más difíciles”, señaló el ex Secretario de Turismo.

Foto: Martín Rodríguez

Reconoce progreso del estado

Enrique de la Madrid destacó que Guanajuato es un estado que ha venido progresando a lo largo de los años, de ser en una etapa inicial agrícola, se ha incorporado a la manufactura, pero sin duda uno de sus grandes problemas es combatir la inseguridad.

“Han llegado empresas en el sector electrónico, en el sector automotriz, en el sector autopartes, tiene esa parte positiva y de progreso, es un estado bien conectado, tiene carreteras, es una fortaleza, pero no hay duda que el problema que hoy más los agobia es el tema de la inseguridad”.

El Director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey detalló que el gobierno estatal, primero que nada debe reconocer que uno de los graves problemas de la entidad es la violencia, además de fortalecer las áreas de procuración de justicia y crear mejores oportunidades de empleo.

“Hay cuando menos tres cosas que hacer. Una es que tenemos que reconocer que en la medida que haya mucha gente que no vea oportunidades para salir adelante. Se van a seguir sumando a las filas del crimen organizado. Ahí la economía cuenta para resolver la inseguridad. Tenemos que fortalecer las instituciones que persiguen los delitos y tenemos que fortalecerlas a nivel municipal, estatal y federal y se necesita una mayor coordinación. Y tres, como personas en lo individual deberíamos de ver cómo preocuparnos por otras personas que se nos van quedando atrás”, señaló.

Foto: Martín Rodríguez

Señala a AMLO por inseguridad

El aspirante a ser candidato presidencial en el 2024 señaló que desgraciadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha causado inseguridad a los empresarios. Ante esto, los gobernadores tienen doble tarea. Por un lado que la entidad mejore en el tema de la violencia y por otro convencer a los inversionistas de las bondades de sus estados.

“En México siguen llegando un monto mínimo de inversiones porque seguirán llegando, pero porque las plantas automotrices tienen que renovar su maquinaria, porque tienen que mejorar sus inversiones, pero las grandes inversiones que podrían llegar a México no van a llegar, en tanto el gobierno mexicano no cambie su discurso y no cambie su actitud hacia la inversión no van a llegar, entonces que les espera a los mexicanos en los años por venir, nada pobreza. Todos tenemos que trabajar por una sociedad más justa, donde todos veamos que tenemos una oportunidad y yo creo que si eso fuera así y esas oportunidades son de verdad, muchas menos personas no tomarían la decisión de sumarse al crimen organizado, y ese es el reto volverle a dar a la gente la idea de que pueden volver a tener una oportunidad”.

Foto: Martín Rodríguez

Urge alianza para derrotar a Morena

Enrique de la Madrid Cordero, quien se perfila como candidato presidencial para el 2024, aseguró que no hay manera de ganarle a Morena en la próxima contienda electoral más que haciendo alianzas entre los distintos partidos políticos.

El ex Secretario de Turismo e hijo del presidente Miguel de la Madrid, señaló que aunque nunca se ha dado la alianza PRI-PAN en una contienda electoral presidencial, hay puntos en los que coinciden y uno de ellos y el más importante es la pelear por la democracia y recuperar el país.

Foto: Martín Rodríguez

De la Madrid destacó que se ve como un candidato que coincide en varios temas con los diferentes partidos, pero sobre todo es importante presentar diversas alternativas.

Reiteró que la alianza es urgente, porque aunque en entidades como Guanajuato, donde ha gobernado el PAN durante años, se pudiera ganar una gubernatura, no alcanza para ganar la carrera presidencial.

