El Mundial de Futbol ha sido utilizado por algunos de los candidatos a la gubernatura de Guanajuato, sin embargo, no a todos les ha funcionado la estrategia. La llamada ‘fiebre futbolera’ también provocó que los usuarios de las redes sociales no voltearan a ver la actividad de los candidatos y causó estragos en las campañas políticas.

Los candidatos deberán emprender acciones emergentes, imaginativas y novedosas, pues se trata de las ultimas semanas rumbo a sus cierres de campaña y no pueden permitirse que el futbol les quite popularidad. Aunque también es cierto que las campañas no lograron una presencia significativa en las redes. Tienen un impacto limitado y queda la impresión que ni los candidatos ni sus equipos supieron cómo explotarlas, pues sólo se limitaron a llevar los viejos conceptos propagandísticos a las plataformas digitales.

Durante el resto de la semana, los candidatos estuvieron activos y en la mayoría, sus seguidores estuvieron presentes.

En la semana transcurrida, Diego se mantiene y sube con la visita de Ricardo Anaya, Ricardo Sheffield logra penetrar a través del Mundial, Gerardo Sánchez no levanta entre sus seguidores, Felipe Arturo Camarena se limita en su contenido y Bertha Solórzano se refresca, obteniendo resultados positivos.

DIEGO SINHUÉ RODRÍGUEZ VALLEJO

Al candidato de la coalición ‘Por Guanajuato Al Frente’, el Mundial le mermó la interacción en sus redes sociales. Ayer, el dinamismo de sus posteos cayó intempestivamente, pues cuenta con videos de 155 a 535 reproducciones, cuando su promedio oscila entre las 3 mil 600.

Los usuarios están más al tanto de la jornada mundialista, como el partido entre México y Alemania, que la actividad de su candidato.

Sin embargo, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo tuvo intensa actividad entre semana y mantiene la constante que ha presentado desde el inicio de su campaña.

La visita del candidato presidencial de la coalición ‘Por México Al Frente’, Ricardo Anaya Cortés, le dio los posteos más vistos y compartidos de la semana. Un video apoyando al candidato y resaltando los compromisos para Guanajuato, como agua del El Zapotillo para León y el soñado proyecto del Tren Interurbano, le dieron 19 mil reproducciones, 1 mil 400 likes y 304 veces compartido.

El candidato del PAN, PRD y MC también tuvo reuniones con diferentes sectores, puesto que -también lo hace presente en Facebook- ya visitó los 46 municipios. Tuvo encuentro con la Canaco León, personas con discapacidad y con rectores y directores de instituciones educativas.

En Facebook cuenta con 81 mil 142 seguidores, en Twitter con 15 mil 185 e Instagram con 3 mil 290.

GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA

El candidato del PRI se subió al tema mundialista de futbol para ganar seguidores, sin embargo, el efecto no fue el adecuado. Pues, al igual que al candidato del PAN, PRD y MC, los usuarios no han dado el impacto esperado a sus posteos, principalmente en el fin de semana, entre ellos su nueva foto de perfil con el lema ‘México vamos, con todo’.

Gerardo Sánchez convocó a los guanajuatenses a ver el mundial en la plaza de los Niños Héroes en Salamanca. Los videos posteados, sobre todo el momento del gol de la Selección Mexicana, sólo alcanzó las 844 reproducciones, 94 likes y 22 veces compartida. Parece que a los usuarios de las redes sociales prefieren adentrarse al mundial a través de los programas deportivos y no por medio de los candidatos.

Otra estrategia que es notoria en las redes sociales de Gerardo Sánchez es el cambio de imagen, en donde su eslogan ‘Seguridad para tu familia’ es puesto en un espacio menor. Lo que sí mantiene el candidato es la difusión de sus spots a través de publicidad pagada. Sólo uno, donde habla que es momento de la alternancia alcanzó las 6 mil 800 reproducciones, 43 veces compartida y 115 likes. Es el video más visto en la semana en las redes sociales del candidato.

En Facebook cuenta con 48 mil 478 seguidores, en Twitter con 30 mil 639 e Instagram con 1 mil 456.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA

El candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ también se sumó al efecto mundialista, pero a diferencia de Gerardo Sánchez, a Ricardo Sheffield sí le funcionó en sus redes sociales, teniendo hasta 27 mil reproducciones.

El candidato morenista visitó a locatarios de San Luis de la Paz y con ‘un ojo al gato y otro al garabato’, hizo campaña y veía en los negocios un ratito de futbol. Hay videos subidos en su cuenta de Facebook cuando veía el partido de México contra Alemania en una ferretería, una tienda de ropa y una lonchería. Los tres videos tienen impactos altos en sus redes, dos con más de 300 likes y uno hasta los 800 ‘me gusta’. Parece que a los usuarios les agradó esta estrategia.

Sin embargo, hay un meme que el propio Sheffield Padilla compartió donde aparece Andrés Manuel López Obrador con la casaca del tricolor y donde aparenta entrará a cancha. ‘El terreno está listo para el cambio’, postea el candidato a la gubernatura. Este meme, no tuvo el impacto esperado, alcanzó apenas los 117 likes.

También existe un post condenando y lamentando la muerte del candidato suplente a regidor de León.

En Facebook cuenta con 31 mil 498 seguidores, en Twitter con 11 mil 941 e Instagram con 500.

FELIPE ARTURO CAMARENA

El candidato del Partido Verde no dejó pasar la fiebre futbolera y utilizó la casaca verde, que coincide con el color del partido que abandera.

Posteó: ‘El mejor momento para ponerte la camiseta y vestirte de verde es hoy #Camarena10’. Esto le trajo 186 likes, 49 veces compartido y sólo dos comentarios. Para el número de seguidores que tiene el candidato, logró persuadirlos.

Felipe Arturo Camarena González realizó una caravana en San Francisco del Rincón y la difundió con un video en su cuenta de Facebook. Se trata de las publicaciones más vistas, con sólo 93 likes. El resto de su agenda se vivió entre los municipios de Celaya y Apaseo el Grande. Parece que son sus municipios fuertes, pues son los que más frecuenta.

Sin embargo, como cada semana, el candidato no presenta mayor crecimiento en las plataformas sociales.

El dinamismo con el que utiliza estas herramientas no le genera impactos. Su propuesta de campaña número 12 que es la creación de la Policía Rural alcanzó apenas los 89 ‘me gusta’.

Esperemos que en las últimas dos semanas el candidato del Partido Verde intente meter acelerador a sus redes sociales, por lo menos para mostrar que cierra con más fuerza. En Facebook cuenta con 3 mil 030 seguidores, en Twitter con 891 e Instagram con 21.

BERTHA SOLÓRZANO

La candidata del Partido Nueva Alianza ha refrescado sus redes sociales. Parece que postear videos en donde se nota la producción, le ha funcionado entre los usuarios, pues ha tenido notable impacto al lograr hasta 6 mil reproducciones.

Aunque ha hecho menos posteos de los habituales, éstos tienen mayor penetración y eso es lo importante al momento de generar contenido en las plataformas digitales. Ahí radica la real estrategia al usar estas herramientas.

Bertha Solórzano ha posicionado sus videos, principalmente los referentes al tema de seguridad, entre ellos el tema de la erradicación de la trata de personas. También tiene las reuniones hechas en la semana, una sobre el empoderamiento de la mujer.

Sin embargo, la candidata turquesa ha duplicado su cuenta en Instagram. La que presentaba tradicionalmente se muestra ahora como cuenta privada y sin posteos, pero recientemente ha creado otra en donde publica como candidata a la gubernatura. Debe cerrar una de las cuentas pues esto ha hecho que sus seguidores se dispersen. Lo ideal sería sumar y tener estos detalles que le restan.

En Facebook cuenta con 3 mil 411 seguidores, en Twitter con 778 e Instagram con 41 en la primera cuenta y 102 en la recién creada.