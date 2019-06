Enjaulan maniquíes en protesta por detención de niños migrantes

El proyecto se llama #NoKidsInCage y surgieron como protesta por parte de la Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, bocinas reproducen llantos de menores

México.- El proyecto se llama #NoKidsInCage y consta de jaulas como las que usa la policía fronteriza para detener a los migrantes pero dentro hay maniquíes de niños envueltos en una cobija, representan a niños migrantes.

Aparecieron en 24 zonas de Nueva York en Estados Unidos como protesta por parte de la Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), una asociación que defiende los derechos de los migrantes. Ellos colocaron estas jaulas en la ciudad como protesta de los tratos de las autoridades estadounidenses con los menores migrantes.

Además de las figuras, colocaron bocinas en las jaulas y reproducían voces de niños que lloran por su papá o mamá, como los detenidos por la patrulla fronteriza y son separados de sus padres. Aunque la policía retiró algunas de estas instalaciones, otras se quedaron en los sitios donde las colocaron encadenadas.

Hace unos meses, se reveló que las autoridades migratorias de Estados Unidos detenían y separaban a menores migrantes que iban con sus padres, quienes eran detenidos en un área o edificio diferente. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unicef, el gobierno de México, entre otros organismos, pidieron dejar de tomar estas medidas por ser privativas de los derechos humanos y de los niños.