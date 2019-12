Engaña pareja a usuarios para recibir donaciones por navidad

Los jóvenes que de 26 y 25 años usaron a sus siete hijos para causar lástima y poder recaudar dinero con el cual drogarse y mantener un estilo de vida inmundo y despreocupado

Liverpool.- Una joven pareja buscó ayuda para darle a sus siete hijos una buena navidad, pero luego de que Ryan Rodgers, de 26 años, y Jenny Grimes, de 25, recibieron miles de libras gracias a su petición en línea, salió a la luz que esta pareja está lejos de ser perfecta.

En la página web Go Fund Me la campaña creada por la Sra. Grimes tiene una leyenda que dice “Familia necesitada de ayuda” con una tierna postal dibujada.

La mujer culpó de su situación a los cambios en el sistema de asistencia social diciendo que los habían limitado al mínimo a tan solo unas semanas de la Navidad lo que los dejaba en la penosa necesidad de pedir dinero.

Ella agregó: “Nos sentimos realmente avergonzados de tener que hacer esto, ya que nunca hemos tenido que hacer algo así antes”. El objetivo para su fondo de Navidad era de solo 1,000 libras esterlinas, pero anoche las donaciones ascendieron a 3,410 libras, con varios donantes cada uno entregando más de 100 libras.

La pareja vivió en una casa alquilada de cuatro dormitorios en una carretera en el área de Kirkby durante dos años hasta el año pasado. Los antiguos vecinos afirman que Rodgers pasó sus días y noches “fuera de sí” por el uso de la marihuana y ganando dinero vendiendo en muebles de segunda mano y televisores que compró en línea.

Una oficial de asistencia social vivía justo al lado pero dijo no poder pensar en alguien más inadecuado para pedir dinero.

“Estaban tirando pañales por el inodoro. Al final bloquearon los desagües. Fue horrendo. Cuando los ingenieros salieron para limpiarlos, me dijeron a mí y a mi esposo que nunca habían visto algo así antes. Apilaban bolsas en el jardín. Al final había 25 amontonados con pañales y basura. En el verano, el olor, Dios mío, era horrible.”

Dijeron que además del uso excesivo de la marihuana, cuyo olor estaba por todas partes, jamás usaban autobuses y usaban taxis para ir a todas partes.

El actual ocupante de la casa donde vivían los acoplados dijo que había quedado en un estado horrible cuando la pareja se mudó el año pasado. Pidiendo permanecer en el anonimato, dijo: “El lugar estaba sucio y cubierto de arriba a abajo en un desastre animal. Después de que el consejo nos dio el lugar, entré y luego volví a salir. Dije que no podía vivir allí hasta que se fumigara de arriba a abajo. Les dieron una casa encantadora pero la destrozaron.”

Rodgers y su socio han dicho que confían en bancos de alimentos y folletos de caridad para alimentar a sus hijos, y culpan de su difícil situación a la introducción de Universal Credit y un límite de beneficios.

Según los informes, la madre de la Sra. Grimes, Shelly Grattan, dijo: ‘Cualquiera que haya donado a la página Go Fund Me debería pedir que le devuelvan su dinero. Ryan está engañando al público con una triste historia que no es cierta.

