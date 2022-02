Universidad de Guanajuato designa a su nuevo contralor José Jafet Noriega

1.- Engabanados

José Jafet Noriega Zamudio

Tal parece que a la nomenklatura de la Universidad de Guanajuato (UG) se le indigesta la transparencia y la máxima publicidad de sus procesos internos, como demandan las normas superiores. Optan, en todo caso, en informar a toro pasado, sobre pasos y decisiones. Así, en medio de la secrecía, el Consejo General de la universidad estatal determinó que José Jafet Noriega Zamudio será el titular del Órgano Interno de Control de la casa de estudios a partir del próximo 5 de abril, concluyendo su encargo el 4 de abril de 2027

La decisión se asumió, citan al interior de la UG, tras de considerarse “insostenible”, por sus carencias, antecedentes y rechazo que estaba ganando la candidatura de Jesús Rodrigo Guadalupe Nájera Trujillo, el “favorito” del rector general Luis Felipe Guerrero Agripino

Se optó por una carta segura. Jafet Noriega ha sido titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del gobierno estatal y titular del Departamento de Justicia Administrativa de la Contraloría General de la UG. Adriana De Santiago, la contralora saliente, habría avalado el cambio de pichada, además de que desde Paseo de la Presa se recomendó a la rectoría no jugar con fuego. Con todo, no se salva el proceso de ser de lo más opacos en la entidad. La UG puede tomar ejemplo del gobierno municipal de León, donde eligieron contralor con apego a los principios constitucionales de transparencia y máxima publicidad. No anduvieron con brincos estando el suelo tan parejo.

Ver nota: Jafet Noriega es el nuevo titular del Órgano Interno de Control de la UG

Universidad de Guanajuato

2.- Antes la Federal

Martín López Camacho

La seguridad pública en territorio guanajuatense muestra “aspectos” deficientes. En este escenario se inscribe la serie de anomías como los asesinatos de bebés y ejecuciones a mansalva en los domicilios, sin olvidar los homicidios en cualquier lugar y hora en los municipios. Los hechos son parte de lo esencial, incluido ejecuciones de policías; en consecuencia, la respuesta al grave problema debería ser global.

La ausencia de proyectos específicos para atender la inseguridad y la impunidad ha imposibilitado que evolucionen las formas de fortalecer la seguridad pública al grado que los políticos “añoren” la seguridad personalizada. En el escenario no se puede soslayar el interés de los diputados y jefes policiacos que ante los ataques y asesinatos de las y los policías, “dejen que porten su arma de cargo” durante el descanso. Martín López Camacho, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso, se mostró a favor a fin de tengan una protección.

Aunque aún no han calculado los riesgos, los legisladores han venido forjando su lucha por ese fin. Aunque quien reveló que presentará una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es el diputado federal del PAN, Jorge Espadas, para que se permita la medida. El camino para el objetivo aún está complicado, porque la Secretaría de la Defensa Nacional conoce del asunto, sus oficiales, jefes y generales traen armas de su propiedad. Ojalá que mejor se refuerce la seguridad para todos.

Ver nota: Portación de armas para policías en sus días de descanso causa debate en Celaya

Universidad de Guanajuato

3.- En busca de la felicidad

Ruth Tiscareño Agoitia

La propuesta no podía ser más oportuna… en pleno mes del amor y la amistad. La diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Ruth Tiscareño Agoitia, se animó a presentar iniciativa legal para reformar el Código Civil e incorporar la figura de Divorcio Administrativo a las ya existentes: Necesario y de Mutuo Consentimiento.

La idea es facilitar la disolución del vínculo matrimonial en aquellas parejas que decidan asumirlo, sin que exista conflicto, progenie y si la hay, que sean mayores de edad y no estén sujetos a tutela, además, de liquidar la sociedad conyugal si la hubiera, a través del oficial del Registro Civil, sin necesidad de acudir al Poder Judicial. Esto evitará gastos a los beneficiarios, como la contratación de asesoría legal, mientras la cosa se lleve en paz. La reforma echaría la mano a los juzgados, pues ya no cargarían los engorrosos procedimientos de separación, cuando puede hacerlo el Registro Civil sin mayor dilación.

De hecho, la Secretaría de Gobierno, a cargo de Libia Dennise García Muñoz Ledo, para anotaciones en el registro civil, acepta el divorcio administrativo realizado en otras entidades. Así que no debiera encontrar obstáculo la propuesta de la priista Tiscareño Agoitia, a menos que surja alguna postura “talibán” que quiera obstaculizar este tipo de facilidades a quienes luego de un fallido matrimonio, digan: a otra cosa mariposa…

Ver nota: Buscan incluir el divorcio administrativo en Guanajuato para agilizar el proceso

Universidad de Guanajuato

De la Valija. Chatarra

El estado de chatarrización en que se encuentra el parque vehicular del sistema de transporte público, urbano y suburbano, de Silao debe alarmar al alcalde Carlos García Villaseñor. Actualmente hay 24 unidades fuera de circulación por problemas mecánicos serios y se adjunta 11 más, porque ya rebasaron las unidades su tiempo útil. Es decir, mengua el servicio a la ciudadanía y con ello los tiempos de recorrido se amplían, en contra de los usuarios.

Nos indican que el asunto puede tornarse aún más crítico, porque el responsable municipal del transporte público -leonés de origen-, Gerardo María Alejandro Espinosa Pérez, no le ha presentado al alcalde un plan de trabajo para meter en cintura a los concesionarios, que no quieren invertir un peso para darle a la ciudad un servicio de calidad y acostumbran a someter funcionarios.

Ver nota: Urgen modernización de avenida Pedro Moreno Franco en Silao

Universidad de Guanajuato

Laila Partida Martínez

Natural en el “ánimo” de investigadores, productores del conocimiento científico frente a las nuevas circunstancias y los retos, “adelantar” un diagnóstico; así lo expresó la doctora en Biociencias en Química de productos naturales, quien quiere resolver los rezagos que padece en la actualidad el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) a fin de analizar lo hecho y el quehacer para impactar más a la sociedad, con la ciencia y tecnología. Laila Partida Martínez, directora del Cinvestav unidad Irapuato, puso la primera piedra de su proyecto: hacer un ejercicio de planeación estratégico a largo plazo “concibiendo” que el PIB nacional en investigación es de 0.3 a 0.4%, por ello pretende reforzar el vínculo con la IP que necesita investigaciones y podría apoyar. Busca instalar celdas fotovoltaicas para generar electricidad y rehabilitar una planta tratadora de aguas. Proyectos para los gobiernos estatal y municipales.

En torno a los problemas que suscitaron en el Cinvestav de Irapuato, de relación interpersonal, la nueva directora los ha tratado “con sigilo” para lo cual ha contratado una firma externa para el estudio como las respuestas, incluido el trato a las mujeres que incluye “acoso sexual”, rasgos que trascendieron incluso con sello del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio). Laila Partida, se podría glosar, le impuso calidad y estilo a su presentación.