Enfrentan hoteleros extorsiones diarias

El sector busca la forma de blindarse y evitar que sus clientes sufran este tipo de engaños

Nayeli García

Irapuato.- Basta con hacer una llamada telefónica y que comuniquen a la habitación de un hotel para engañar al huésped de que el edificio ha sido tomado por criminales y lograr así un secuestro virtual.

En todos los hoteles se han blindado y se han puesto protocolos de seguridad, si una persona no autoriza la llamada no se pasa, y primero se toman los datos de la persona que llama y se avisa al huésped” Luis Armando Uribe Álvarez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato

En Irapuato, todos los días se recibe al menos una llamada de este tipo, pues es la forma más común de secuestro virtual que enfrenta el sector hotelero, por lo que ha buscado la forma de blindarse y evitar que los clientes sean molestados con este tipo de engaños.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato, Luis Armando Uribe Álvarez explicó que el sector se enfrenta a dos tipos de secuestros: el secuestro exprés y el secuestro virtual, siendo el último el más común en donde se registran llamadas todos los días en los más de 50 hoteles que agrupa la asociación.

“En todos los hoteles se han blindado y se han puesto protocolos de seguridad, si una persona no autoriza la llamada no se pasa, y primero se toman los datos de la persona que llama y se avisa al huésped”, comentó el hotelero, quien dijo que la mayoría de los recepcionistas han sido capacitados para saber actuar ante este tipo de llamadas en la que generalmente se cuelga.

El otro tipo de secuestro, el exprés, el personal tiende a identificar las llamadas de alerta, como es que el cliente está nervioso, no se desprende del teléfono, no quiere que le pasen llamadas y no sale de su habitación; a estas personas el secuestrador lo engaña a través de llamadas telefónicas para tenerlo en un aislamiento total que le permita engañar a sus familiares.

“Ha ido disminuyendo, atacando el problema, porque las primeras veces era un sistema nuevo y ahora ya es conocido, y la mayoría del personal ya está preparado para este tipo de situaciones”, comentó el presidente de la asociación.

Agregó que los hoteles cuentan con el ‘botón de pánico’ para que en dado caso que se presente una situación real poder dar aviso a las autoridades competentes.