Enfrentan automovilistas riesgos en el Libramiento Norte

Nayeli García

Irapuato.- La reapertura del Pasaje del Águila fue en respiro para los comerciantes que durante casi dos meses perdieron su única fuente de ingreso y tuvieron que endeudarse y perder parte de su patrimonio para seguir viviendo.

Aun cuando los contagios de Covid-19 están en aumento, con 425 casos positivos y 19 muertes en Irapuato, este lunes la Plaza del Comercio, el Pasaje del Águila y la calle Leandro Valle, tres puntos comerciales importantes para la ciudad fueron reabiertos bajo estrictas medidas de sanidad, pues era urgente la reactivación económica.

Y es que la situación ya era insostenible, señaló Alejandro, dueño de una tienda de zapatos, quien dijo que con los 75 días que mantuvo cerrado, tuvo que cerrar de manera definitiva uno de sus dos locales que tenía en el Pasaje del Águila dejando sin trabajo a cuatro jovencitas, pues la renta de más de 33 mil pesos, no le fue perdonada.

“Tuve que cerrar porque el costo de la renta no perdona, y no pude continuar, si no trabajamos no tengo dinero (…) es un costo muy alto y no tenemos para la renta, y eso sólo la renta, la luz, mantenimiento y los impuestos me hicieron cerrar, y me quede con éste a ver si podemos seguir porque ya no sé qué decir si estoy en negros o en rojos, la situación está difícil”, compartió Alejandro.

Están confiados

Aunque los negocios de la pasaje estarán abriendo un día sí y un día no, confía en que se recuperen un poco los ingresos y poder salir a flote, pues por el momento se está pagando un sueldo del 50% en lo que se tiene la contingencia.

Por su parte, Juan, dueño de una paletería, dijo seguir esperando los apoyos y los créditos gubernamentales, que solicitó al inició de la pandemia, y que siguen sin llegar, ni siquiera una respuesta de sí o no.

“Se pidió crédito a gobierno de Guanajuato y se pidieron apoyos, mandamos todos los requisitos, nos recibieron, pero no nos contestaron, y es fecha que no contestan y tuvimos que solicitar crédito en una instalación bancaria con un interés mucho más alto que ofrecía gobierno del Estado”, mencionó.

Según el último estudio de mercado de la zona, en el Pasaje del Águila diariamente circulaban al menos 10 mil usuarios de la Central de Autobuses, por lo que la afluencia es alta, sin embargo, con las nuevas medidas de sanidad el acceso es controlado por una sola puerta de acceso, en donde se mide la temperatura, se coloca gel antibacterial y se monitorea la cantidad de gente que puede entrar al pasaje en donde también tienen un tapete y un túnel sanitizante.

En las calles aledañas, elementos de la Policía municipal de Irapuato se encuentran monitoreando el acceso de personas, con la restricción de no adultos mayores, no niños y no mujeres embarazadas.

