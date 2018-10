Enfrentamientos en frontera Guatemala-México dejan un muerto

Presuntamente recibió un disparo con una bala de goma, el secretario de Gobernación rechazó que los policías estén armados

AFP

Guatemala- Un hondureño murió este domingo por el impacto de una bala de goma presuntamente disparada por policías mexicanos que intentaron detener a más de un millar de migrantes de ese país que intentan cruzar a México para llegar a Estados Unidos.

Durante los incidentes “falleció una persona migrante y resultaron heridos migrantes y agentes de la Policía Nacional Civil”, indicó en un comunicado el Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco (Ombudsman) Jordán Rodas.

El secretario mexicano de Gobernación (Interior), Alfonso Navarrete, condenó el incidente, ocurrido en el puente fronterizo, y denunció que han identificado que “algunos (migrantes) portaban armas de fuego y otros de las llamadas bombas molotov”.

“El gobierno de México rechaza las manifestaciones de violencia ocurridas hoy en la frontera con Guatemala y reitera que la única vía para ingresar a México es el cumplimiento de las leyes migratorias”, dijo Navarrete.

Explicó que unos 300 migrantes ya han recibido una cédula de identidad como parte de un programa del gobierno mexicano, que 1.895 ya han solicitado refugio y que 422 han solicitado su repatriación voluntaria.

Más de un millar de migrantes hondureños rompieron este domingo un cerco de la policía guatemalteca para impedirles avanzar a suelo mexicano en su trayecto a Estados Unidos.

Los migrantes intentaron derribar las barreras construidas por las autoridades mexicanas sin lograr su objetivo, mientras policías de ese país lanzaron bombas lacrimógenas para dispersarlos.

Frontera reforzada

Un funcionario del estado de Chiapas, donde se ubica el puente fronterizo, explicó que la frontera ha sido reforzada con personal de migración, la gendarmería y de la Marina Armada.

“También hay vigilancia en la ribera del Río Suchiate. Está (personal de) migración con vehículos, dejando pasar sólo a quiénes portan la credencial de visitante fronterizo regional”, añadió.

“Tienen que entrar de manera tranquila y segura, tienen que entrar de manera regular al país”, decía un agente a los migrantes, agrupados detrás de la puerta metálica que conduce a territorio mexicano.

La vigilancia de las fuerzas mexicanas se extiende hasta el río Suchiate, donde ordenan regresar a las improvisadas balsas, hechas con neumáticos, en las que los migrantes intentan ingresar a México.

Las autoridades mexicanas reiteraron este domingo que dejarían pasar a los migrantes hondureños que se acojan al programa de refugiados. Al menos 60 personas ya ingresaron a su territorio y se espera que próximamente dejen pasar a los restantes.

Policía no porta con armas

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, rechazó la violencia en la frontera con Guatemala, y dijo que la Policía Federal (PF), no portaba arma alguna, entre ellas, las llamadas bala de goma.

La PF, como lo atestiguan los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y organismos no gubernamentales que estuvieron presente, no portaban arma alguna, ni siquiera para tener balas de plástico, que son consideradas no letales”, afirmó.

En un mensaje a los medios, Navarrete Prida indicó que la instrucción fue clara: “policía desarmada tratando de exhortar a que documentaran su entrada a México de forma pacífica y ordenada”, a fin de rechazar cualquier intento violento de entrar país.

Señaló que se ha detectado que algunos de los agresores que hoy intentaron ingresar a México portaban armas de fuego y bombas molotov, razón por la cual se decidió “compartir información” con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, de las personas armadas, para que, si es el caso, se disponga a su “detención y disposición ante la autoridad competente”.

