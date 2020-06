Enfrentamiento entre sicarios desata el infierno en Caborca

Redacción

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue él mismo ordenó liberar a Ovidio Guzmán, luego de un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, en el 2019.

Durante su conferencia mañanera realizada este viernes en Cuernavaca, Morelos, López Obrador insistió que la liberación de Ovidio fue para que no se pusiera en riesgo a la población.

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y se dejara en libertad a ese presunto delincuente”, dijo.

“Se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa”, aseveró.

López Obrador recordó que dos días después, habló con el presidente estadounidense Donald Trump, quien le ofreció apoyo de agentes para enviarlos a México.

“(…) Habló al día siguiente o a los dos días, habló el presidente Trump para ofrecer apoyo. Lo mismo cuando los lamentables hechos de Bavispe en Sonora, que asesina a mujeres (y) niños de la familia Lebarón y de otras familias… Lo mismo habló al día siguiente o a los dos días el presidente Trump y el ofrecimiento fue en el mismo sentido que nos mandaban agentes para ayudar investigar los casos y castigar a los responsables”, dijo.

Anteriormente, López Obrador había dicho que la determinación de dejar libre a Ovidio la habían tomado los integrantes del gabinete de seguridad y que él únicamente la había respaldado, incluso al día siguiente comentó: “No puede valer más la captura de un delincuente (…) Ellos tomaron la decisión y yo la respaldé”.

