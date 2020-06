Enfermera contagiada de Covid ‘sacude’ las redes

Roberto López

San José Iturbide.- Una enfermera del Centro de Salud causó eco en redes sociales tras publicar que está infectada de Covid -19. La mujer lamentó que aún haya gente que no cree en la enfermedad y sigue sin cuidarse.

“Esta semana ha sido muy difícil y quizá a pocos o muchos de mis contactos les dará igual. Diagnóstico de COVID-19, y síntomas ya conocidos de esa enfermedad”, dice el inicio de la publicación.

Bajo el perfil Lupita Lozz, la enfermera compartió que tiene incertidumbre y miedo, mucho miedo “y empiezas a sentir ansiedad y el estado de ánimo cae, aunado a los síntomas y signos que la enfermedad empieza a marcar”.

La mujer indica que el gobierno o cualquier sistema de Salud no puede dar información de los pacientes confirmados “así como mucha gente incrédula lo pide. Es una cuestión legal el derecho a la confidencialidad, pero obviamente eso pocos lo van a entender”.

Lupita indica que tiene amigos y compañeros de la profesión y de la Universidad trabajando en áreas con pacientes enfermos de COVID y que ruega por ellos para que no les pase nada ni tampoco a sus familias.

Dijo que a sus colegas enfermeros les tocó la peor parte. “Somos el personal que es el corazón de un hospital o clínica o donde haya que brindar cuidados. No imagino el miedo que ellos sienten y les envío toda la energía positiva para que Dios los proteja”, señala.

En su post, la enfermera asegura que son poco valorados y mal pagados .

Sobre ese tema, Lupita Lizz confiesa que tiene compañeros que necesitan hasta dos trabajos para poder sobrevivir incluso, aguantando que no se les brinde ni siquiera seguridad social a quienes son eventuales.

También critica al sistema de salud “en ocasiones nos cansa la forma del sistema, pésimo sistema en cuestión de salud que en nuestro país existe, y nos toca todavía que hagamos lo que sea incluso fuera de nuestras manos para atender a los pacientes, porque ellos tampoco tienen la culpa”.

La mujer asegura que por el momento ha sido bien atendida y dejó un mensaje para los incrédulos “esto es completamente real, yo nunca lo dudé, y desafortunadamente me tocó contagiarme, pero era una probabilidad alta pues hay gente que porque no cree no le importa ir por ahí como si nada”.

La enfermera subió su publicación en la noche del sábado y hasta ahora ha recibido solamente mensajes de apoyo, aunque también ya ha sido compartida la publicación; la Secretaría de Salud no ha fijado un postura.

También lee:

LC