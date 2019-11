Endurecerán operativos para las festividades

Buscan evitar percances de tránsito por ingesta de alcohol; movilidad aseguró que no se opacarán a Los Tradicionales Barrios

Anna Maciel / Nancy Venegas

Irapuato.- Daniel León Morales, director de Movilidad, indicó que para las festividades de Los Barrios se implementaran operativos intensos de alcoholímetro, a fin de evitar que las personas manejen con el influjo de bebidas embriagantes.

“Los festejos tradicionales de Los Barrios y los particulares se multiplican en estas temporadas. Estamos buscando tener tasa cero en accidentes (…). El año pasado lo logramos y esperamos implementar más estrategias para sancionar esas conductas y principalmente estar en las inmediaciones desde muy temprano (…)”, comentó.

Los tradicionales Barrios en Irapuato inician la última semana del mes de noviembre, por lo que indicó la idea no es opacar los festejos con operativos, pero sí cuidar que no se salga de control, lo mismo dijo se estará trabajando durante el mes de diciembre, con las peregrinaciones y festejos particulares, los cuales se multiplican en estas temporadas.

“El año pasado pues ya no se cerró la movilidad con las peregrinaciones y esperamos que sea igual, Los Barrios inician al fin de este mes y todo diciembre, hay días 11 y 12 que llegamos a tener 20 peregrinaciones, no tuvimos cierre de circulación permanente a más de 5 minutos, pues lo fuimos haciendo por tramos, diciéndoles que no utilizaran vehículos, respetamos su manifestación de fe, pero lo harán a pie”, indicó.

Al concluir explicó que se estarán implementando operativos sorpresa, para evitar que los automovilistas las evadan, teniendo estrategias incluso de WhatsApp para ‘cachar’ a los que no cumplan.

Cuidarán a los peregrinos

Como en el 2018, este año, en Irapuato se prohibirá que el uso de vehículos pesados y lanzamiento de obsequios, además de la reducción de pirotecnia durante las peregrinaciones.

Juan Segoviano Tovar, director de Protección Civil (PC), informó que se estima que circularán más de 50 peregrinaciones.

Las empresas, negocios, escuelas y organizaciones civiles que realizarán peregrinaciones para venerar a la Virgen de Guadalupe, deberán apegarse a lineamientos para recorrer las calles de la ciudad hasta el altar de la Morenita del Tepeyac.

“Se va a limitar el uso de vehículos pesados en las peregrinaciones por cuestiones de movilidad, porque de alguna manera nos complica la vialidad, las peregrinaciones serán a pie con un vehículo de soporte solamente”, informó.

