El regidor del PRI mencionó que de proponerse en el ayuntamiento votaría en contra de endeudar al municipio por hasta 187 millones de pesos

Nancy Venegas

Irapuato.- El regidor del PRI, Luis Felipe Ipiens Humara, consideró innecesario endeudar al municipio hasta 187 millones de pesos, que se destinarían para realizar obra pública.

Lo anterior, luego de que la alcaldesa, Lorena Alfaro García, anunciara un paquete de trabajos en este rubro con una inversión de 1 mil millones de pesos. El regidor adelantó que rechazará la petición de este préstamo que realizarían ante el ayuntamiento.

La semana pasada tras una reunión con diputados locales, se anunció que Irapuato podría acceder a un crédito de hasta 187 millones de pesos; con la finalidad de realizar proyectos de obra pública.

Desconocen expediente de proyectos

Sin precisar detalles en varias ocasiones, la presidenta municipal, comentó que preparan un expediente de proyectos para solicitar esta deuda.

“En lo particular no aprobaría este préstamo de ese tipo a menos que se pagará en este mismo gobierno como el préstamo de 150 millones a la Japami. Soy de los que piensan que no se debe dejar deudas al que sigue, puedes pedir préstamo al principio de tu administración y pagarlos en los 3 años, eso me parece muy bien…Si fuera presidente principal yo haría eso el primer año; pediría lo que se va a necesitar en 3 años mejor lo aplicó todo en el primer año, todas las calles que vaya a hacer y hasta dentro de 3 años pues mejor la hago el primer año. Son 2 años de diferencia de que la gente no ande esté en la calle pasando por los charcos o los niños enfermándose por el polvo”, dijo el regidor.

Votaría en contra de endeudamiento de Irapuato

Ipiens Humara comentó que ningún integrante del ayuntamiento conoce detalles de ese expediente de proyectos.

“Mi voto va a ser en contra, pero recordemos que tienen mayoría en el Ayuntamiento. No es necesario por acaban de pedir 150 millones de pesos de Japami y lo aprobé porque además ser pagaderos en este en este mismo tiempo era para lo de la clínica del Seguro Social por supuesto que iba a decir que yo lo aprobé”, dijo Ipiens Humara.

