Encuesta, la del 1 de julio: PRI

Catalina Reyes

Guanajuato.- Celeste Gómez Fragoso, presidenta del PRI estatal, consideró que “hay encuestas que en algunas situaciones pueden estar alteradas y cuchareadas”, pero que los militantes del tricolor solamente creen en la del 1 de julio.

Lo anterior al comentar sobre el sondeo que publicó ayer correo, donde se muestra que Diego Sinhué Rodríguez Valejo, de la coalición ‘Por Guanajuato al Frente’, va a la delantera con 53.2%, y Gerardo Sánchez, del PRI, va en tercer lugar, con 14.8%.

Cuando se le preguntó si consideraba que la encuesta de correo estaba “alterada y cuchareada”, contestó que no”, “pero a la encuesta que le creemos es a la del primero de julio”.

“Hemos visto en nuestros recorridos el ánimo favorable de la gente (…). Mi postura de respeto a las encuestas, que son un retrato del momento, pero los resultados son poco claros (…). Sí creemos que las encuestas son un instrumento, pero el instrumento definitivo es el 1 de julio”.

Al respecto, Beatriz Manrique Guevara, presidenta estatal del Partido Verde Ecologista, dijo que “no ésta, sino todas las encuestas de correo “han de tener un método muy particular que no comprendo, porque sus resultados no corresponden a lo visto por nosotros en la calle, no corresponde a lo que vimos en campaña.

