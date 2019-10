Encuesta coloca a Elvira en último lugar

La alcaldesa recibió un 13.7% de aprobación por parte de los ciudadanos; comenta Paniagua que trabajará para cambiar esa calificación negativa

Roberto Lira / Luz Zárate

Celaya.- La alcaldesa Elvira Paniagua aseguró que la inseguridad, así como el no informar de manera correcta las buenas obras del municipio, generó la mala calificación en la encuesta Massive Caller, que la colocó en el último lugar de los funcionarios evaluados, con un 13.7% de aprobación.

“Soy muy respetuosa de las estadísticas que se están sacando obviamente no me encanta verdad, me voy a la reflexión respecto a lo que es mi trabajo, yo lo que les puedo decir es que no he dejado un sólo día de trabajar, que un tema que nos ha golpeado es la inseguridad, en todos los sentidos, particularmente este año”, comentó Paniagua.

Contrario a la calificación de la alcaldesa, el municipio salió mejor ubicado en cuanto a la percepción de inseguridad de sus ciudadanos, por encima de Salamanca (96), León (98) e Irapuato (99).

Al respecto Paniagua señaló que esto se debe probablemente a que en Celaya han sucedido situaciones más fuertes en materia de seguridad y que no se ha informado de manera correcta las cosas positivas que ocurren en el municipio.

“No hemos sabido comunicar probablemente todo lo que se está haciendo en la administración, pero también sigue siendo responsabilidad nuestra”, dijo.

Enfatizó en que este no ha sido año de gobierno fácil, pero trabajará día a día para mejorar la situación: “me queda claro que siguen dos años de mucho trabajo, y voy a trabajar como lo he estado haciendo yo creo que Celaya merece cambiar en materia de la inseguridad y va a suceder”, comentó.

Pide a directores unidad

En el marco del Primer Informe del DIF municipal Elvira Paniagua pidió a los funcionarios de su administración que trabajen y den resultados, pues además de las situaciones ‘complicadas’ que pasan en la ciudad el gobierno municipal también hace cosas positivas.

“Hoy debiéramos de ser ejemplo de unidad por todo lo que estamos viviendo (…) y pido a mis directores y directoras que (…) hay que demostrar los resultados y cuando trabajamos oídos sordos a los malos comentarios. Vamos para adelante”, afirmó Paniagua.

En un evento anterior al Informe, frente a empresarios locales la presidenta también pidió unidad y señaló que es tiempo de “reinventarse” y seguir adelante “a pesar de los muchos dichos y malas comunicaciones que de repente suceden”, dijo en el Foro de Innovación y Negocios organizado por la Coparmex.

Y como parte de la difusión de logros y rendición de cuentas, la alcaldesa agradeció a la presidenta del Patronato del DIF, Leticia González Morales por el trabajo realizado durante este primer año de gobierno.

Comentarios

Comentarios